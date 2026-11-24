कच्चे तेल का रेट 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, क्यों गिर रहा है क्रूड ऑयल का रेट
मुख्य बातें
- Crude Oil Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है
- आज दाम तीन महीने के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया
Crude Oil Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जोकि राहत भरी खबर है। आज मंगलवार 24 नवंबर को ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 0.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 89 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट का रेट 0.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। ब्रेंट क्रूड का दाम 3.5 प्रतिशत लुढ़ककर 89.37 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, डब्ल्यूटीआई 4 प्रतिशतकी गिरावट के बाद 80.17 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। बता दें, कच्चे तेल का दाम 3 महीने का सबसे नीचले स्तर पर आ गया है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह क्या
अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यह मुलाकात ईरान के साथ समझौते को लेकर हुई है। बता दें, कतर इस पूरे युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर कौई समझौता नहीं हुआ तो अगले साल फिर से अमेरिका, ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिड-टर्म चुनावों को देखते हुए ईरान पर हमलों को रोक दिया था। लेकिन उनकी पार्टी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है।
इस बीच रविवार को यमन और ईरान से जुड़ाव रखने वाले हूती विद्रोहियों ने सउदी अरब के रिफाइनरी पर नए तरीके से अटैक शुरू कर दिया है। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी नुकसान की अबतक कोई भी खबर नहीं है।
इस महीने की शुरुआत में Goldman Sachs ने कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की उम्मीद जताया था। इस संस्थान ने कहा था कि क्रूड ऑयल का रेट 90 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच सकता है। हालांकि, इस ब्रोकरेज ने अपनी एक और रिपोर्ट में कहा था कि दिसंबर 2027 में क्रूड ऑयल का दाम घटकर 73 डॉलर के आस-पास आ सकता है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने बताया था कि अगर युद्ध नहीं भी खत्म हुए तब भी कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया जाएगा।
क्या घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम
इसकी संभावना ना के बराबर है। इसकी वजह पिछले कई महीनों से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का लगातार हो रहा घाटा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पिछले दिनों कहा था कि दुनिया की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट में कम इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया था कि भारत में महज 7 प्रतिशत रेट बढ़ा है। जबकि अन्य देशों में 50 प्रतिशत तक दाम बढ़ चुका है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।