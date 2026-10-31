कंपनी दे रही है 1 पर 1 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट दिवाली से काफी पहले
मुख्य बातें
- Concord Biotech Ltd ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर का ऐलान किया है
- कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस मिलेगा
- रिकॉर्ड डेट दिवाली से पहले ही है
Bonus Share News: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Concord Biotech Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। जोकि अगले कुछ दिन में ही है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Concord Biotech bonus share record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 4 नवंबर 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।
लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी
इस कंपनी के शेयर आखिरी बार जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 7.55 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी के शेयर 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब एक शेयर पर 10.70 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने बांटा था। बता दें, पहली बार स्टॉक 2024 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 8.75 रुपये का डिविडेंड मिला था।
शेयर बाजार में कैसा रहा है प्रदर्शन (Concord Biotech share performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का दाम बीएसई में 1.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 1245.30 रुपये था। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 9.33 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में शेयरों का दाम 14.28 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 11.78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दो साल में Concord Biotech Ltd के शेयरों का दाम 31 प्रतिशत गिर चुका है। बता दें, 3 साल में भी कंपनी ने निवेशकों को महज 5 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 16 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है।
किसके पास कितना हिस्सा
सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 44.09 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 55.91 प्रतिशत है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।