1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, फायदा उठाने का आखिरी मौका आज; स्टॉक 2% उछला
मुख्य बातें
- Concord Biotech Ltd ने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है
- आज मंगलवार को शेयरों में तेजी दर्ज की गई है
Bonus share: शेयर बाजार में आज जिन कंपनियों के शेयरों पर सबकी निगाह रहेगी उसमें से एक Concord Biotech Ltd है। कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है।
कब है एक्स-बोनस डेट
Concord Biotech Ltd ने दी जानकारी में कहा है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 4 नवंबर 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कल रिकॉर्ड बुक में होगा उन्हें ही बोनस शेयर का फायदा मिलेगा। इस बोनस इश्यू का लाभ जो भी निवेशक लेना चाहते हैं उन्हें आज यानी 3 नवंबर को शेयरों को खरीद लेना होगा। बता दें, रिकॉर्ड डेट पर शेयर खरीदने से बोनस शेयर का फायदा नहीं होगा।
कंपनी के शेयर भले ही पहली बार एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुका है। इसी साल जुलाई के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 7.55 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Concord Biotech Ltd share price)
आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बीएसई में आज 1171.35 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 2 प्रतिशत की तेजी के साथ 1187.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
पिछले एक महीने में इस स्टॉक की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में स्टॉक का दाम 16 प्रतिशत लुढ़क चुका है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 19 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स मं 9.20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में स्टॉक की कीमतें 36 प्रतिशत नीचे आई हैं। तीन साल में 3.45 प्रतिशत कंपनी का शेयर का रिटर्न देने में सफल रहा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।