IPO लाने जा रही है सरकारी कंपनी, SEBI के पास किया आवदेन; PSU बेच रहा है हिस्सा
मुख्य बातें
- SECL IPO: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है
- यह कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है
- इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित होगा
SECL IPO: कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेट सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। एक नवंबर को दाखिल दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ऑफर फार सेल) पर आधारित होगा। इसके तहत कंपनी की प्रमोटर कोल इंडिया 66.81 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेचेगी। इसमें नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह ओएफएस पर आधारित है, इसलिए इससे मिलने वाली पूरी राशि कोल इंडिया को मिलेगी और एसईसीएल को कोई राशि प्राप्त नहीं होगी।
कोयले का उत्पादन करती है कंपनी
वर्ष 1985 में स्थापित और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यालय वाली एसईसीएल देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। दस्तावेजों में कहा गया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 17.62 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया, जो देश के कुल कोयला उत्पादन का 16.94 प्रतिशत है। यह कोल इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनी है और वित्त वर्ष 2025-26 में मूल कंपनी के कुल उत्पादन में इसका योगदान 22.95 प्रतिशत रहा।
कोल इंडिया के शेयरों में उछाल (Coal India Share price today)
आज सोमवार को कोल इंडिया के शेयर बीएसई में 397.50 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों दाम बीएसई में 407.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर स्टॉक की कीमत बीएसई में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 407.40 रुपये के स्तर पर है। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 4.81 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
परसों एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी (Coal indai dividend record date)
कोल इंडिया के शेयर 4 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने एक शेयर पर 10.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी के शेयर सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर कंपनी ने 5.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।