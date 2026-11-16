कोल इंडिया की कंपनी Mahanadi Coalfields ने 129-136 रुपये तय किया प्राइस बैंड; 19 नवंबर से आईपीओ ओपन
मुख्य बातें
- Mahanadi Coalfields IPO: महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड ने आईपीओ के लिए 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तक किया है
- कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा
Mahanadi Coalfields IPO: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। इस सरकारी कंपनी ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
19 नवंबर को खुलेगा आईपीओ (Mahanadi Coalfields IPO Dates)
रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 23 नवंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 8981.12 करोड़ रुपये है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। मौजूदा निवेशक आईपीओ में शेयर बेच रहे हैं। बता दें, आईपीओ में मौजूदा निवेशक शेयरों की बिक्री कर रहे हैं इसलिए आईपीओ का पैसा कंपनी के उपयोग में नहीं आएगा।
कितना है लॉट साइज (Mahanadi Coalfields lot size)
आईपीओ के लिए इस कंपनी ने 110 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14960 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।
आईपीओ में अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है।
कितना है जीएमपी (Mahanadi Coalfields GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 7 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर है। कल और आज के जीएमपी में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है।
इस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
महानदी कोलफिल्ड्स को वित्त वर्ष 2026 के दौरान कुल 10678 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। जोकि सालाना आधार पर 1.3 प्रतिशत अधिक है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष कंपनी के रेवन्यू में सालाना आधार पर 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। तब कंपनी की कुल आय 30550 करोड़ रुपये थी।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।