1 शेयर पर 26.50 रुपये का डिविडेंड; 4 बार सरकारी कंपनी 2026 ट्रेड में कर चुकी है Ex-Dividend
मुख्य बातें
- Dividend stock: सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने लगातार निवेशकों को डिविडेंड दिया है
- इस साल अबतक कंपनी ने 4 बार में 26.50 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पर दिया है
Coal India dividend history : महारत्न कंपनी कोल इंडिया उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती आ रही है। कंपनी के शेयर आखिरी बार इसी महीने की 4 तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब इस सरकारी कंपनी ने एक शेयर पर 10.25 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था। बता दें, यह इस साल चौथी बार था जब कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड दिया था।
इस साल कब-कब दिया है डिविडेंड
इस साल पहली बार कंपनी के शेयर फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। तीसरी बार स्टॉक सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब भी कंपनी ने निवेशकों को 5.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस बार अबतक कंपनी ने एक शेयर 26.50 रुपये का डिविडेंड बांटा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Coal India Ltd share performance)
आज सोमवार को कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में उछाल देखने को मिली थी। स्टॉक 401.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
हालांकि, इस तेजी के बाद भी दो साल पहले शेयरों को खरीदकर अबतक होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को 5 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। तीन साल में कोल इंडिया के शेयरों का दाम 24 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 25 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 135 प्रतिशत बढ़ा है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.13 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक के पास 38.87 प्रतिशत हिस्सा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।