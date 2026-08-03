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पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी, अगले कुछ दिन फोकस में रहेगा स्टॉक

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Chavda Infra अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर और डिविडेंड देने की तैयारी में है
  • कंपनी की बोर्ड मीटिंग 6 अगस्त को है
Chavda Infra share in focus check why
Chavda Infra के शेयर अगले कुछ दिन फोकस में रहेंगे।

Chavda Infra के शेयर अगले कुछ दिन शेयर बाजार में फोकस में रहेंगे। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 6 अगस्त 2026 को होने जा रही है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर फैसला होगा। जिसमें डिविडेंड, बोनस शेयर आदि शामिल है। अगर कंपनी के बोर्ड की तरफ से बोनस शेयर देने पर सहमति बनी तो पहली बार निवेशकों को फ्री शेयर मिलेगा।

अहमदाबाद में मिला है नया काम

कंपनी को ADI Shantigram Abode LLP की तरफ से एक बड़ा काम मिला है। यह काम अहमदाबाद में करना है। वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 89.45 करोड़ रुपये की है। इस काम के बाद अब कंपनी के पास कुल 813.90 करोड़ रुपये का काम हो गया है।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

आज सोमवार को कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत की तेजी के साथ एनएसई में 128.35 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों का दाम 1.50 प्रतिशत बढ़ा है। एक महीने में स्टॉक का दाम 39 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 2026 में पोजीशनल निवेशकों को 4.13 प्रतिशत का फायदा मिला है। बता दें, एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 12.97 प्रतिशत का लाभ मिला है।

कंपनी का 52 वीक हाई 137 रुपये और 52 वीक लो लेवल 80.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 84.42 करोड़ रुपये का है।

इस कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 55.12 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक के पास 44.88 प्रतिशत हिस्सा है।

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2023 में आया था आईपीओ

Chavda infra का आईपीओ 2023 में आया था। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 60 रुपये से 65 रुपये प्रति शेयर था। आईपीओ का लॉट साइज 43.26 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर ही आधारित था। कंपनी ने कुल 66.57 लाख नए शेयर जारी किए थे। आईपीओ से जुटाए पैसों का उपयोग तब कंपनी ने कई कार्यों के लिए किया था। 27 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए किया था। बाकि बचे पैसों का उपयोग कंपनी ने जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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