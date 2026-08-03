1 शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड देने का हुआ फैसला, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते
मुख्य बातें
- Bosch Ltd की तरफ से शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है
- आज कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज की गई है
Dividend Stock: Bosch Ltd ने निवेशकों को फिर से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो इसी हफ्ते है। बता दें, कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को तेजी देखने को मिली है।
1 शेयर पर मिलेगा 270 रुपये का डिविडेंड
एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 270 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 4 अगस्त, दिन मंगलवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। जिन निवेशकों को डिविडेंड का लाभ लेना है उन्हें आज सोमवार को यह स्टॉक खरीद लेना होगा। बता दें, रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके डीमैट अकाउंट में यह शेयर रहेगा तो ही उन्हें फायदा मिलेगा।
इससे पहले कंपनी के शेयर पिछले साल यानी 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 512 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में भी कंपनी ने 375 रुपये का डिविडेंड दिया था।
कंपनी के शेयरों में उछाल
आज सोमवार को स्टॉक 41250.5 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 41406 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई बीएसई में 42950 रुपये और 52 वीक लो लेवल 28650.05 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.21 लाख करोड़ रुपये का है।
पिछले 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 2.37 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 21 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 126 प्रतिशत और 5 साल में 171 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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