पहले 270 रुपये का डिविडेंड, अब बोनस शेयर की तैयारी में कंपनी; Stock Split भी संभव
मुख्य बातें
- Bosch Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- जिसके बाद कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए हैं
- इस कंपनी ने निवेशकों को इस साल एक शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है
Bosch Ltd के शेयरों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। इस उछाल के पीछे की वजह बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट से जुड़ा जानकारी है। जिसे कंपनी ने 2 नवंबर को एक्सचेंज के साथ साझा किया था।
क्या है पूरी खबर (Bosch Ltd bonus share updates)
इस कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि 6 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इस मीटिंग में बोनस शेयर पर फैसला किया जाएगा। इसके अलावा 10 रुपये के फेस वैल्यू शेयरों के बंटवारे पर भी कंपनी निर्णय लेगी। बता दें, अगर बोर्ड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर मंजूरी दी तो यह कंपनी के इतिहास में पहली बार होगा।
270 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
Bosch Ltd भारी-भरकम डिविडेंड देने वाली कंपनी के तौर पर जानी जाती है। इसी साल कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी के शेयर अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। पिछले साल इस कंपनी ने एक शेयर पर 512 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे।
आज शेयरों में उछाल (Bosch Ltd share performance)
बीएसई में आज मंगलवार को कंपनी के शेयर बढ़त के साथ 48994.90 रुपये के स्तर पर ओपन हुए हैं। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 50470.05 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक की कीमतों में 3 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। 6 महीने में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 37 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 33.99 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दो साल में Bosch Ltd के शेयरों का दाम 40 प्रतिशत और तीन साल में 154 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से शेयरों को होल्ड रखने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 180 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।