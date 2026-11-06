5 हिस्सों में शेयरों का बंटवारा, 1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है दिग्गज कंपनी; आज हुआ ऐलान
मुख्य बातें
- Bosch Ltd ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है
- कंपनी के शेयरों के बंटवारे की भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है
- कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है
Bonus Share: निवेशकों को भारी-भरकम डिविडेंड देने वाली कंपनी Bosch Ltd ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने इसकी जानकारी आज 6 नवंबर 2026 को स्टॉक मार्केट को दी है। बता दें, कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में होने जा रहा है।
कब है रिकॉर्ड डेट (Bosch Ltd bonus share and Stock split record date)
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।
कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के साथ-साथ बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। इस कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। बता दें, कंपनी ने अभी स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। कंपनी ने बताया है कि इस कॉरपोरेट एक्शन की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो सकता है।
इस साल 270 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
अगस्त के महीने में कंपनी ने एक शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने अपने निवेशकों को 2025 में 512 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे चुकी है है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Bosch Ltd share performance)
आज शुक्रवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3.50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद स्टॉक की कीमत बीएसई में लुढ़क कर 50321.20 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया था। पिछले 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है. वहीं एक साल में स्टॉक का दाम 34 प्रतिशत बढ़ा है।
दो साल में Bosch Ltd के शेयरों का दाम 41 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में स्टॉक का दाम 160 प्रतिशत और 5 साल में 185 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 34 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 10 साल में पोजीशनल निवेशकों को इस स्टॉक के होल्ड करने पर 136 प्रतिशत का लाभ मिला है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 196 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।