2487% रिटर्न देने वाला स्टॉक 10 टुकड़ों में बंटेगा, रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर से पहले
मुख्य बातें
- BN Agrochem Ltd ने शेयरों को 10 टुकड़ों में बांटने का फैसला किया है
- इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो 20 नवंबर से पहले है
Stock Split News: लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मालामाल कर देने वाली कंपनी BN Agrochem Ltd ने शेयरों के बंटवारे का ऐलान किया है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने घोषित कर दिया है। जोकि अगले हफ्ते है। बता दें, सोमवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में स्टॉक 138.70 रुपये के स्तर पर था।
रिकॉर्ड डेट कब है? (BN Agrochem Ltd stock split record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। बता दें, स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने 16 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।
दो साल से स्टॉक ने दिया है निगेटिव रिटर्न
6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 53 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 65 प्रतिशत नीचे गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.54 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। BN Agrochem Ltd का 52 वीक हाई 419.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 108.80 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 1356 करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में स्टॉक की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
3 साल में स्टॉक का दाम हालिया गिरावटों के बाद भी 134 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 2487 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें, बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 5.93 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 94.07 प्रतिशत की है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग में भी विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी 89.48 प्रतिशत की है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।