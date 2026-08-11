AI को लेकर एलन मस्क की कंपनी से हाथ मिलाते ही रॉकेट बना स्टॉक, 2 दिन में 31% की उछाल, कीमत अब भी 50 रुपये से कम
मुख्य बातें
- Blue Cloud Softech Solutions share price: कंपनी के शेयरों में आज फिर से उछाल देखने को मिला है
- स्टॉक आज 15 प्रतिशत की बढ़त बनाने में सफल रहा है
Blue Cloud Softech Solutions share price: एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड से साझेदारी के ऐलान के बाद से ही ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है। दो दिन में स्टॉक 31 प्रतिशत चढ़ चुका है। वहीं, आज मंगलवार को इस कंपनी के शेयरों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दोनों कंपनियों ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरीट,टेलीकम्युनिकेंशन्स और डाटा सेंटर सॉल्यूशंस को लेकर पार्टनरशिप की बात कही है। बता दें, स्पेस एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड मलेशिया में रजिस्टर्ड है। यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का हिस्सा है।
आज मंगलवार को बीएसई में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर 22.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 25.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें, सोमवार को कंपनी के शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली थी।
क्या हुआ है दोनों कंपनियों के बीच समझौता
10 अगस्त को कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया था कि उनकी अमेरिका में स्थित सब्सिडियरी ब्लू क्लाउंड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड-यूएसए ने स्पेस एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड - मलेशिया के साथ डील साइन किया है।
एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार Blue Cloud Softech Solutions USA, स्पेस एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड मलेशिया के लिए एआई कम्पयूट और डाटा सेंटर प्लेटफॉर्म को डिजाइन, बिल्ड, इंटीग्रेटेड, सिक्योर, कनेक्ट और ऑपरेट का काम देखेगी। एआई इंफ्रा के लिए 70 मिलियन डॉलर, साइब सिक्योरिटी के लिए 25 मिलियन डॉलर, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए 25 मिलियन डॉलर और डाटा सेंटर सॉल्यूशंस के लिए 30 मिलियन डॉलर की डील साइन की है।
इस कंपनी के शेयरों की लॉन्ग टर्म में क्या स्थिति रही है?
भले ही ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस यूएसए के शेयरों की कीमतों में बीते दो दिन में 31 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली हो। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 12 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 80 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 387 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी की तरफ से 14 अगस्त को तिमाही नतीजों को ऐलान किया जाएगा।
दो बार हो चुका है शेयरों का बंटवारा
Blue Cloud Softech Solutions के शेयरों का बंटवारा सबसे पहले 2016 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरोों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। दूसरी बार बंटवारा 2025 में हुआ था। इस बार कंपनी के शेयरों को फिर से दो हिस्सों में बांटा गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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