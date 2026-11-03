65% फायदे के साथ NSE में लिस्ट हुआ IPO, डेब्यू के बाद 13% चढ़ा दाम; निवेशक गदगद
मुख्य बातें
- BLS Polymers IPO Listing: इस आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार हुई है
- आईपीओ एनएसई में 65 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है
- ग्रे मार्केट पहले से ही मजबूत लिस्टिंग के संकेत दे रहा है
BLS Polymers IPO Listing: बीएलएस पॉलीमर्स आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयरों की आज बीएसई में लिस्टिंग 62.73 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 244.10 रुपये पर हुई है। वहीं, एनएसई में इसकी लिस्टिंग 65.33 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की लिस्टिंग प्राइस 248 रुपये है। बता दें, लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है।
लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13.04 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक बीएसई में 274.95 रुपये (10:28 बजे) के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
क्या करें निवेशक (BLS Polymers expert advice)
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज आनंद राठी ने कहा है कि निवेशक लॉन्ग टर्म के शेयरों को होल्ड रख सकते हैं। या फिर आंशिक तौर पर कुछ बिक्री भी कर सकते हैं।
कब आया था आईपीओ (BLS Polymers IPO details)
यह आईपीओ 27 से 29 अक्टूबर तक खुला हुआ था। निवेशकों के लिए कंपनी ने 150 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड निर्धारित किया है। कंपनी के शेयरों का लॉट साइज 100 शेयरों का बनाया गया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 15000 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 255 करोड़ रुपये था। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। कंपनी ने 1.79 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं। इश्यू में मौजूदा निवेशकों ने शेयरों की बिक्री नहीं की थी।
241 गुना सब्सक्रिप्शन
आईपीओ पर निवेशकों की तरफ से दांव लगाने की होड़ दिखी। आईपीओ को 241 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया। बता दें, ग्रे मार्केट पहले से ही आईपीओ की मजबूत लिस्टिंग का संकेत दे रहा था। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 69 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि 46 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।