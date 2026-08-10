9% लुढ़का डिफेंस कंपनी का शेयर, Q1 रिजल्ट के बाद निवेशकों ने खड़े किए हाथ, पहली तिमाही में 90 करोड़ रुपये का घाटा
मुख्य बातें
- Bharat Forge share price: भारज फोर्ज के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है
- कंपनी ने पहली तिमाही में कमजोर प्रदर्शन किया है
Bharat Forge share price: माइनिंग, रेलवे, डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी Bharat Forge के शेयरों की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। कंपनी को पहली तिमाही में संयुक्त आधार पर 90 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बता दें, पिछले एक साल के दौरान इस कंपनी ने शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है।
तिमाही नतीजों का किया कंपनी ने ऐलान (Bharat Forge q1 results)
कंपनी ने आज सोमवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। भारत फोर्ज की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान व्यक्तिगत मुनाफा (standalone profit) 321.40 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालान आधार पर 5 प्रतिशत कम है। कंपनी अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 338.50 करोड़ रुपये रहा था। ऑपरेशनल रेवन्यू 11.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2347.40 करोड़ रुपये पहली तिमाही में रहा है।ए
एकीकृत आधार पर कंपनी को पहली तिमाही में 90 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह तिमाही के दौरान हुए 358 करोड़ रुपये के वन टाइम लॉस की वजह से है। रेवन्यू के मोर्चे पर 18.70 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। संयुक्त आय पहली तिमाही में 4640 करोड़ रुपये रहा है।
शेयरों में आज गिरावट (Bharat Forge Share performance)
एनएसई में यह स्टॉक आज सोमवार को तेजी के साथ 2278.80 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में 2295 रुपये के स्तर पर भी पहुंचा था। यह एनएसई में 52 वीक हाई। निवेशकों को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। लेकिन तिमाही नतीजों ने झटका दे दिया। बता दें, आज का न्यूनमत स्तर 2056.10 रुपये है। कंपनी का शेयर 9 प्रतिशत लुढ़क गया।
आज भले ही भारत फोर्ज के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी इस साल अबतक स्टॉक 44 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भारत फोर्ज के शेयरों का दाम 86 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का कंपनी का 52 वीक हाई 2295 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1100.50 रुपये है। बता दें, तीन साल में कंपनी के शेयरों का दाम 122 प्रतिशत और 5 साल में 181 प्रतिशत बढ़ा है।
इस साल दो बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
2026 में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। कंपनी ने तब निवेशकों को एक शेयर पर 6.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी 3 जुलाई को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। 2026 में फरवरी में भी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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