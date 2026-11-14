नवरत्न डिफेंस कंपनी के हाथ लगा 619 करोड़ रुपये का नया काम, सोमवार को शेयरों में हलचल की उम्मीद
मुख्य बातें
- Bharat Electronics Ltd share price: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि कंपनी को 619 करोड़ रुपये का काम और मिला है
- सोमवार को इस नई जानकारी के सामने आने के बाद शेयरों में हलचल की उम्मीद है
Defence Stock: नवरत्न डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कल शुक्रवार को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया कि 6 नवंबर को दी जानकारी के बाद एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को 619 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद अब सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे।
इस नए वर्क ऑर्डर में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, लेजर रेंज फाइंडर्स आदि शामिल है।
सितंबर तिमाही में कंपनी की स्थिति कैसी थी? (Bharat Electronics Ltd Q2 Results)
कंपनी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 1541 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 19.80 प्रतिशत अधिक है। कंपनी को दूसरी तिमाही में कुल शुद्ध लाभ 1286 करोड़ रुपये रहा है।
ऑपरेशनल रेवन्यू सितंबर क्वार्टर के दौरान 7291 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी की आय में सालाना आधार पर 26.50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले कंपनी की आय 5764 करोड़ रुपये थी। बता दें, कंपनी के पास 1 अक्टूबर 2026 तक 68717 करोड़ रुपये का काम था।
शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन? (Bharat Electronics Ltd share performance)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 401 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4.48 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 42 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में स्टॉक का दाम 179 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स ने अबतक 438 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 34 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। बता दें, 10 साल में स्टॉक का दाम 914 प्रतिशत बढ़ा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।