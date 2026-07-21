Bajaj Auto के नेट प्रॉफिट में 42% का इजाफा, गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ा, शेयरों में रिएक्शन कैसा?
मुख्य बातें
- Bajaj Auto Limited Q1 Results: बजाज ऑटो लिमिटेड को पहली तिमाही में 2982.84 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है
- कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 42 प्रतिशत का इजाफा हुआ है
Bajaj Auto Limited Q1 Results: बजाज ऑटो लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 42 प्रतिशत बढ़कर 2,982.84 करोड़ रुपये रहा है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में शुद्ध लाभ 2,095.98 करोड़ रुपये था।
तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद भी कंपनी के शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। बीएसई में यह स्टॉक आज मंगलवार को 10518.90 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयर 10562.25 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए।
कितना रहा है रेवन्यू
कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि जून तिमाही में उसकी ऑपरेटिंग रेवन्यू 37 प्रतिशत बढ़कर 17,243.72 करोड़ रुपये हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 12,584.45 करोड़ रुपये थी।
शेयरों की क्या है स्थिति (Bajaj Auto Share Price)
बजाज ऑटो लिमिटेड ने शेयर बाजार में निवेशकों को निराश नहीं किया है। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3.70 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में स्टॉक का दाम 23 प्रतिशत बढ़ा है।
दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 11.22 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 114 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयरों का दाम 167 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 48.33 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
गाड़ियों की बिक्री में हुआ इजाफा
अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की कुल वाहन बिक्री 29 प्रतिशत बढ़कर 14,38,251 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 11,11,237 इकाई थी। इस दौरान घरेलू बाजार में बिक्री 11 प्रतिशत बढ़ी जबकि निर्यात में 54 प्रतिशत का उछाल आया। कंपनी ने कहा कि निर्यात पहली बार 7,00,000 यूनिट्स के पार पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी ने रिकॉर्ड राजस्व और बिक्री दर्ज की तथा प्रमुख बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई।
डिविडेंड भी देती आ रही है कंपनी
कंपनी की तरफ से निवेशकों को समय-समय पर तगड़ा डिविडेंड दिया जाता रहा है। 2026 में कंपनी ने एक शेयर पर 150 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 210 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, 2024 में योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 80 रुपये का डिविडेंड मिला था।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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