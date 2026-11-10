झींगा मछली बेचने वाली कंपनी का Q2 रिजल्ट आ सामने; 69 करोड़ रुपये हुआ प्रॉफिट, बुधवार को फोकस में रहेंगे शेयर
मुख्य बातें
- Avanti Feeds Ltd Q2 Results 2026: अवंती फीड्स के तिमाही नतीजे सामने आ गए हैं
- कंपनी को दूसरी तिमाही में 69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है
- कल बुधवार को शेयरों में हलचल दिख सकती है
Avanti Feeds Ltd Q2 Results 2026: झींगा मछली का उत्पादन करने वाली कंपनी अवंती फीड्स लिमिटेड ने आज मंगलवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। जिसका असर कल बुधवार को कंपनी के शेयरों में देखने को मिलेगा। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि इस बार कुल 69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 54.90 प्रतिशत कम प्रॉफिट है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 153 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।
रेवन्यू में बढ़ोती लेकिन EBITDA घटा
अवंती फीड्स ने बताया है कि कंपनी का कुल रेवन्यू (ऑपरेशनल) इस बार 1752.50 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले यह 1609 करोड़ रुपये रहा था। यानी रेवन्यू सालाना आधार पर 8.9 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 59.80 प्रतिशत घटकर 78 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया है। एक साल पहले यह 194 करोड़ रुपये था।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
सोमवार को कंपनी के शेयर 1.12 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 722.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते दो हफ्तों में कंपनी के शेयरों का दाम करीब 8 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी 3 महीने में स्टॉक की कीमतों में 20 प्रतिशत और 6 महीने में 49 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालिया गिरावट के बाद भी स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को एक साल में 3.50 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1592.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 656.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 9843 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Avanti Feeds Ltd के शेयरों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में स्टॉक ने 82 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 325 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 43.23 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 56.77 प्रतिशत की है। पिछली तीन तिमाही से शेयरहोल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।
कंपनी के शेयर आखिरी बार अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।