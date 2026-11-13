मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद 16% उछला स्टॉक, नेट प्रॉफिट में 67% की बढ़ोतरी, आपका है दांव?
मुख्य बातें
- Automotive Axles के शेयरों का दाम आज 16 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है
- कंपनी के तिमाही नतीजों से निवेशक गदगद नजर आ रहे हैं
घरेलू शेयर बाजार में आज शुक्रवार को जारी नरमी के बीच Automotive Axles के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह दूसरी तिमाही के नतीजे हैं। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 67 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, बीएसई में स्टॉक आज शुक्रवार को बढ़त के साथ 1805.05 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 1915.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा है।
रेवन्यू में भी उछाल (Automotive Axles Q2 Results)
Automotive Axles ने दी जानकारी में बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 60 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 66.70 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 36 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू सितंबर क्वार्टर के दौरान 663 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 43.50 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 462 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 73.70 प्रतिशत बढ़कर 83.20 करोड़ रुपये रहा है।
पहले 6 महीने में कैसा रहा प्रदर्शन
इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का रेवन्यू 1179.40 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले यह 951.10 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, पहली छमाही में कंपनी का प्रॉफिट 105.70 करोड़ रुपये रहा है। यह एक साल पहले इसी पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट 71.70 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी के मैनेजमेंट में भी बदलाव की खबर है। रमन के को कंपनी ने 12 नवंबर को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। वह 4 फरवरी 2026 से अंतरिम सीएफओ के तौर पर कार्य कर रहे थे।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Automotive Axles share performance)
बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 11.31 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 33.66 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 10 साल में स्टॉक की कीमतों में 165 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, सेंसेक्स इंडेक्स के 204 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।