6 महीने में 200% का रिटर्न, आशीष कचोलिया ने बढ़ाई कंपनी में हिस्सेदारी
मुख्य बातें
- Ashish Kacholia Q1 portfolio: आशीष कचोलिया ने Indo SMC में हिस्सेदारी बढ़ाई है
- 6 महीने में स्टॉक का दाम 200 प्रतिशत से बढ़ा है
Ashish Kacholia Q1 portfolio: निवेशकों को 200 प्रतिशत का रिटर्न देने वाली कंपनी Indo SMC में दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस खरीद के बाद अब कंपनी में उनकी कुल हिस्सेदारी 3 प्रतिशत के पार पहुंच गई है। कचोलिया ने कंपनी के 1.3 लाख शेयर खरीदे हैं। बता दें, 6 महीने में स्टॉक का दाम 206 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 2026 में अबतक पोजीशनल निवेशकों को 190 प्रतिशत का लाभ हुआ है।
3 प्रतिशत के पार पहुंच गई हिस्सेदारी
Indo SMC की जून 2026 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कचोलिया की कुल हिस्सेदारी कंपनी में 3.03 प्रतिशत हो गई है। जून क्वार्टर से पहले उनकी कंपनी में हिस्सेदारी 2.46 प्रतिशत थी। अप्रैल से जून 2026 के दौरान Indo SMC के उन्होंने 1.3 लाख शेयर खरीदे हैं।
जून तिमाही के बाद आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो
Trendlyne के डाटा के अनुसार अशीष कचोलिया की कुल 48 कंपनियों में हिस्सेदारी है। उनकी कुल कंपनियों की वैल्यू 2900 करोड़ रुपये है। जून तिमाही के दौरान कचोलिया ने एशियन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो से जोड़ा है। उन्होंने इस कंपनी के 5.74 लाख शेयर खरीदे हैं। जिसके बाद कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा टेकएरा इंजीनियरिंग में भी कचोलिया ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब उनके पास इस कंपनी का 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हिस्सा हो गया है।
इसके अलावा कई कंपनियों में उन्होंने हिस्सेदारी घटाई भी है। Tanfac Industries में उनकी हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गई है। बालू फोर्ज में उनकी हिस्सेदारी 1.60 प्रतिशत से घटकर 1.58 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा यशो इंडस्ट्रीज, Zaggle Prepaid Ocean में भी हिस्सेदारी कचोलिया ने घटाई है।
Indo SMC की तीसरी तिमाही में क्या स्थिति है?
गुरुवार को कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि मार्च तिमाही के दौरान कुल रेवन्यू 88.12 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर यह 136 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी को 66.60 करोड़ रुपये का नया वर्क ऑर्डर मिला था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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