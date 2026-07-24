आशीष कचोलिया ने बेच दिया यह डिफेंस स्टॉक, 6 महीने में दिया 54% का रिटर्न
मुख्य बातें
- चर्चित निवेशक आशीष कचोलिया ने डिफेंस स्टॉक Walchandnagar Industries में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है
- जून शेयरहोल्डिंग में उनका नाम नहीं है
Ashish Kacholia Portfolio: दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने डिफेंस, न्यूक्लियर और एयरोस्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी Walchandnagar Industries बेच दिया है। कंपनी की पहली तिमाही के शेयरहोल्डिंग में उनका नाम नहीं है। बता दें, इस मल्टीबैगर स्टॉक में मार्च क्वार्टर तक आशीष कचोलिया की कुल हिस्सेदारी 1.54 प्रतिशत थी। उनके पास कंपनी के 10.45 लाख शेयर थे।
जून तिमाही की शेयरहोल्डिंग में उनका नाम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दिग्गज निवेशक की हिस्सेदारी या तो 1 प्रतिशत से कम हो गई है। या फिर उन्होंने अपना पूरा हिस्सा ही बेच दिया है। बता दें, 1 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी होने पर कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में नाम नहीं दिखता है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
आज शुक्रवार को बीएसई में आशीष कचोलिया का शेयर 233.80 रुपये के स्तर पर खुलने के बाद 239.95 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 56 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में स्टॉक 15 प्रतिशत का ही रिटर्न दे पाया है। कंपनी का 52 वीक हाई 315.85 रुपये और 131.05 रुपये 53 वीक लो लेवल बीएसई में है। कंपनी का मार्केट कैप 1618 करोड़ रुपये का है।
तीन साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों का दाम 156 प्रतिशत और 5 साल में स्टॉक 243 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, 10 साल में पोजीशनल निवेशकों को अबतक 57 प्रतिशत का ही रिटर्न मिला है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
Walchandnagar Industries ने आखिरी बार निवेशकों को 2015 में डिविडेंड दिया था। कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 0.40 रुपये का डिविडेंड बांटा था। बता दें, 2008 में कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर भी दिया था। यह पहली और आखिरी बार था जब कंपनी की तरफ से बोनस शेयर बांटा गया था।
क्या करती है कंपनी
Walchandnagar Industries एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है। कंपनी डिफेंस, न्यूक्लियर और एयरोस्पेस सेक्टर में काम कर रही है। बता दें, पिछले महीने सरकार ने 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को 100 गीगावाट तक लेने जाने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को लेकर साइन हुई डील से उम्मीद है कि इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा।
कंपनी अपनी न्यूक्लियर उत्पादन की क्षमता को अगले कुछ सालों में तीन गुना तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह 300 से 400 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।