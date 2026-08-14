अनन्या बिरला की कंपनी ला रही है 3000 करोड़ रुपये का IPO, सेबी के पास किया आवेदन
मुख्य बातें
- स्वतंत्र माइक्रो फिन (Svatantra Microfin IPO) ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है
- अनन्या बिरला की अगुवाई वाली कंपनी प्राइमरी मार्केट से 3000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है
IPO News: अनन्या बिरला (Ananya Birla) की अगुवाई वाली कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन (Svatantra Microfin IPO) ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने 13 अगस्त को सेबी के पार RHP फाइल किया है। कंपनी ने 3000 करोड़ रुपये आईपीओ के जरिए जुटाने के लिए स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से अप्रवूल लेने के लिए आवेदन कर दिया है। बता दें, यह एक नॉन बैंकिग फाइनेंस कंपनी है। अनन्या बिरला अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसका जिक्र करती रहती हैं।
कैसा होगा आईपीओ
स्वतंत्र माइक्रो फिन आईपीओ में 1500 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे। वहीं, Advent international और Multiples alternate asset management कंपनी 1064.80 करोड़ रुपये और 435.20 करोड़ रुपये के शेयर बेच सकते हैं। बता दें, इस कंपनी में अनन्या बिरला के फर्म Antimatter India के पास 59.97 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, Violicina के पास 28.02 प्रतिशत हिस्सा है। Multiples alternate asset management के पास कंपनी का 11.45 प्रतिशत हिस्सा है।
आईपीओ से पहले कंपनी 300 करोड़ रुपये प्री-आईपीओ राउंड के जरिए जुटा सकती है। यह पैसा भी फ्रेश इश्यू के जरिए ही जुटाया जाएगा। बता दें, अगर यह प्रक्रिया पूरी हुई तो आईपीओ में फ्रेश इश्यू का साइज कम हो सकता है।
कंपनी की वित्तीय कैसी है?
स्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस इस समय माइक्रोफाइनेंस लोन प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी अपनी सब्सिडियरी स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन के जरिए सस्ता हाउसिंग लोन भी देती है। बता दें, इस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC-MFI का लाइसेंस 2011 में दिया था। मार्च 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी का एयएएम 23817.80 करोड़ रुपये का है। CAGR 38.18 प्रतिशत पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान रहा है। मौजूदा समय में इस फाइनेंस कंपनी के पास देश भर में कुल 2253 ब्रांच हैं। यह शाखाएं 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति है।
नेट प्रॉफिट में 45.80% की तेजी
पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को कुल 649.40 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। अपनी कैटगरी में यह दूसरी सबसे अधिक प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी थी। बता दें, सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 45.80 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले कंपनी को 445.40 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।
कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले वित्त वर्ष के दौरान 2496.50 करोड़ रुपये रहा था। यह सालाना आधार पर 30 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी का एनआईआई 1920.30 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।