Dividend Stock: 1 शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट हुआ तय
मुख्य बातें
- Alldigi Tech Ltd ने एक बार में 30 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है
- कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है
Alldigi Tech Ltd ने अपने निवेशकों के लिए 12वीं बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी शेयर बाजारों को दी थी। कंपनी की तरफ से बताया गया था कि 1 शेयर पर योग्य निवेशकों को 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।
कब है रिकॉर्ड डेट (Alldigi Tech Ltd Dividend Record date)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 31 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है।
इस साल दूसरी बार डिविडेंड दे रही है कंपनी
Alldigi Tech Ltd के शेयर इससे पहले फरवरी 2026 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में भी कंपनी 30 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। बता दें, कंपनी ने अबतक निवेशकों को 11 बार डिविडेंड दिया है।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Alldigi Tech Ltd Share Performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Alldigi Tech Ltd के शेयर बीएसई में 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 820.70 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान 0.93 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी 2026 में स्टॉक का दाम 5.10 प्रतिशत गिरा है। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 1090.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 680 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1250 करोड़ रुपये का है।
लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है प्रदर्शन
पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 24 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 47 प्रतिशत का फायदा हुआ है। 5 साल में कंपनी के स्टॉक का दाम 82 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 10 सालों से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 199 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।
जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.39 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 26.61 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले तीन क्वार्टर से कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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