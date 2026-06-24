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Multibagger Stocks: AI स्टॉक का दाम 6 महीने में 2000% चढ़ा, अब नए अपडेट की वजह से चर्चा में कंपनी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Multibagger Stocks: AI मॉडल बनाने वाली कंपनी Zhipu के शेयरों की कीमतों में 6 महीने में 2000 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
  • यह स्टॉक हॉन्ग-कॉन्ग के एक्सचेंज में लिस्टेड है
Multibagger Stocks: AI स्टॉक का दाम 6 महीने में 2000% चढ़ा, अब नए अपडेट की वजह से चर्चा में कंपनी

Multibagger Stocks: दुनिया भर के शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से एआई सेक्टर की कंपनियों को बोलबाला रहा है। ऐसी ही एक कंपनी Knowledge Atlas Technology है। यह कंपनी लोगों के बीच Zhipu नाम से लोकप्रिय है। बता दें, कंपनी के शेयरों की कीमतों में जनवरी से अबतक 200 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इसी साल Zhipu की लिस्टिंग हॉन्ग कॉन्ग के शेयर बाजार में हुई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी शेयरों की बिक्री के जरिए अरबों डॉलर जुटाने की कोशिशों में लगी हुई है।

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8 जुलाई खत्म हो रहा है लॉक इन पीरियड

रिपोर्ट के अनुसार Zhipu ने शेयरों की बिक्री को लेकर कुछ एडवाइजर्स से बातचीत भी की है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें, आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को 6 महीने का लॉक इन पीरियड 8 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उसके बाद इन निवेशकों की तरफ से शेयरों की बिकवाली संभव है। कंपनी ने फंड का उपयोग और मॉडल बनाने के लिए करेगी।

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आईपीओ के वक्त कितना जुटाया था फंड (IPO News)

Zhipu का आईपीओ इस साल जनवरी में आया था। कंपनी ने प्राइमरी मार्केट से 558 बिलियन डॉलर जुटाए थे। तब Zhipu का इश्यू प्राइस HK$116.2 था। अब यह HK$2,440 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, कंपनी का मार्केट कैप भी HK1 ट्रिलियन (128 बिलियन डॉलर) पहुंच गया है।

शंघाई एक्सचेंज में भी शेयर जारी करने की जद्दोजहद में

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस मॉडल बनाने वाली यह कंपनी संघाई एक्सचेंज में भी शेयर ट्रेड करने की तैयारी में जुटी हुई है। बता दें, Zhipu ने हाल ही में GLM 5.2 AI मॉडल को लॉन्च किया है।

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इस एआई स्टॉक को कवर कर एक्सपर्ट्स के अनुसार कंपनी नजदीकी समय में शायद ही प्रॉफिट बनाने में सफल हो। हालांकि, शेयरों में धुआंधार तेजी से हर कोई चकित है। महज 9 कारोबारी दिन में Zhipu के शेयरों का दाम 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है। बुधवार यानी यह स्टॉक हॉन्ग कॉन्ग के एक्सचेंज में 13 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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