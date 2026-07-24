Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

AI स्टॉक ने 1 साल में किया पैसा डबल! FII की हिस्सेदारी 15% के पार, Q1 रिजल्ट भी रहा शानदार

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • HFCL Stocks Price: &nbsp;एआई स्टॉक की कीमतों में पिछले 1 साल में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
  • इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमत 200 रुपये से कम का है
HFCL Share price jumps more than 100 percent in last one year
HFCL के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान तूफानी तेजी देखने को मिली है।

HFCL Stocks Price: पिछले एक साल में जिन कंपनियों ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है उसमें से एक HFCL Ltd भी है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 1 साल में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के नजरिए से दो अच्छी खबर है। पहली खबर जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन है। वहीं, पहले क्वार्टर में एफआईआई की हिस्सेदारी दोगुना से अधिक बढ़ गई।

ये भी पढ़ें:आशीष कचोलिया ने बेच दिया यह डिफेंस स्टॉक, 6 महीने में दिया 54% का रिटर्न

FII की हिस्सेदारी कंपनी में 15 प्रतिशत के पार

Trendlyne के डाटा के अनुसार मार्च क्वार्टर के दौरान कंपनी में एफआईआई की हिस्सेदारी 7.1 प्रतिशत थी। जोकि अब 15.70 प्रतिशत हो गई है। महज 3 महीने में ही हिस्सेदारी दोगुना से अधिक हो गई है। HFCL में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी मार्च तिमाही के दौरान 6.9 प्रतिशत थी। जोकि अब बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई है। बता दें, कंपनी मे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून क्वार्टर तक 28.30 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत थी।

ये भी पढ़ें:Swiggy का शेयर आज 7% टूटा, निवेशकों को किस बात का सता रहा है डर?

कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन शानदार (Multibagger Stock)

मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला यह एआई स्टॉक आज गिरावट का शिकार हो गया। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में आज स्टॉक 196.70 रुपये के स्तर पर था। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों का दाम 221 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 148 प्रतिशत चढ़ चुका है।

एचएफसीएल लिमिटेड के शेयरों का दाम 2 साल में 64 प्रतिशत, तीन साल में 204 प्रतिशत का बढ़ा है। वहीं, 5 साल में एआई स्टॉक 169 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 10 सालों में शेयरों की कीमतों में 974 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:29 जुलाई से खुल रहा है एक और IPO, आज GMP पहुंचा 50 रुपये

कंपनी के नतीजे भी रहे अच्छे (HFCL Result)

इस कंपनी ने गुरुवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट अप्रैल से जून 2026 के दौरान 245.60 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू भी पहले क्वार्टर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 1914.98 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 871.02 करोड़ रुपये रहा है।

EBITDA में पहली तिमाही के दौरान 9 गुना इजाफा हुआ है। यह पहले क्वार्टर के दौरान 445.27 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 26665 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निेवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Multibagger Stock Stock Market Update Share Market अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।