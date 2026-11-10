5 साल पुरानी दिग्गज AI कंपनी का आ रहा IPO, प्राइस बैंड की जानकारी आई सामने
मुख्य बातें
- Anthropic का आईपीओ आने जा रहा है
- 5 साल पुरानी एआई कंपनी के प्राइस बैंड की जानकारी सामने आ गई है
- इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंता घाटा है
एआई कंपनी Anthropic आईपीओ ला रही है। कंपनी ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। 5 साल पुरानी एआई कंपनी 1.405 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 70 डॉलर से 78 डॉलर तक का प्राइस बैंड तय किया है।
64.40 बिलियन डॉलर जुटाने की कोशिश
मंगलवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि आईपीओ के जरिए 825 मिलियन डॉलर की कीमत के शेयरों की बिक्री होगी। मौजूदा अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी आईपीओ के जरिए 64.40 बिलियन डॉलर जुटाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा 26 बिलियन डॉलर रणनीतिक निवेशकों से जुटाने का प्रयास किया जाएगा।
एन्थ्रोपिक के आईपीओ से 100 बिलियन डॉलर जुटाने की उम्मीद की गई थी। जोकि इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ इसे बना देता। बता दें, इस कंपनी की स्थापना 2021 में हुई थी।
कंपनी की वित्तीय स्थिति भी अच्छी
एन्थ्रोपिक का रेवन्यू चालू कैलेंडर ईयर के तीसरे क्वार्टर में 17 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का कुल रेवन्यू 1.4 बिलियन डॉलर के करीब था। इस साल अबतक 9 महीने में कंपनी का कुल रेवन्यू 33.24 बिलियन डॉलर रहा है। जोकि पिछले साल के 9 महीने के रेवन्यू की तुलना में 1200 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया कि उन्हें इस साल के पहले 9 महीने में 104 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। 2025 में इसी पीरियड में कंपनी को 25.1 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। यानी रेवन्यू के साथ - साथ कंपनी का घाटा भी बढ़ा है।
बता दें, सोमवार को कंपनी ने दी जानकारी में बताया कि उनके दो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स Fable 5.2 और Mythos 5.2 पुराने मॉडल की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक तेजी के साथ प्रदर्शन करेंगे।
(डिस्क्लेमर: किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।