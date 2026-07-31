1 साल में 107% का दिया है रिटर्न, आज 52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर, कंपनी के तिमाही नतीजों से गदगद निवेशक
मुख्य बातें
- Aether Industries Ltd Share Price: एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं
Aether Industries Ltd Share Price: एथर इंडस्ट्रीज ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में आज उछाल दर्ज की गई है। तिमाही नतीजों का असर कंपनी के शेयरों पर साफ देखने को मिल रहा है। आज शुक्रवार को स्टॉक 7 प्रतिशत तक उछल गया। बता दें, एथर इंडस्ट्रीज ने Dow Chemical International के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। इसकी जानकारी भी कंपनी ने दी है।
कितना रहा है एथर एनर्जी का नेट प्रॉफिट (Aether Industries Ltd Q1 Result 2026)
कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के दौरान कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 63 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 33.40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 47 करोड़ रुपये रहा था।
ऑपरेशनल रेवन्यू कंपनी का मार्च क्वार्टर के दौरान 326.50 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर इसमें 27.20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। EBITDA भी 26 प्रतिशत बढ़ा है। पहली तिमाही के दौरान कंपनी का कुल EBITDA 102.50 करोड़ रुपये रहा था।
तिमाही नतीजों की वजह से शेयरों में तेजी (Aether Industries Ltd Stock)
बीएसई में आज कंपनी के शेयर 1524.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 1612.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई लेवल भी है। बीएसई में एथर इंडस्ट्रीज का 52 वीक लो लेवल 723.15 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 21079 करोड़ रुपये का है।
1 साल में पैसा किया दोगुना (Aether Industries Ltd Share perfromance)
एथर इंडस्ट्रीज का शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन पिछले एक साल के दौरान रहा है। 3 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 6 महीने में यह स्टॉक 58 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 107 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.64 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दो साल में एथर एनर्जी के शेयरों का दाम 77 प्रतिशत की तेजी और तीन साल में 53 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के प्रदर्शन से काफी अच्छा रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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