इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने की होड़, 9% तक चढ़ा है भाव, BSE ने मांगा जवाब
मुख्य बातें
- आज Aegis Vopak Terminals Ltd और Aegis Logistics Limited के शेयरों की कीमतो में तूफानी तेजी देखने को मिली है
- इन कंपनियों के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत तक चढ़ गया था
Stock in News: शेयर बाजार में आज दो कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। Aegis Vopak Terminals Ltd के शेयर बीएसई में आज 284.10 रुपये के स्तर तक पहुंच गए थे। Aegis Logistics Limited के शेयर एनएसई में 9 प्रतिशत की तेजी के साथ 1423.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, दोनों कंपनियों के शेयर क्रमशः 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ है।
Aegis Logistics Limited के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?
पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 81 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अबतक यह स्टॉक 95 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, तीन साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक का दाम 304 प्रतिशत तक बढ़ा है।
Aegis Vopak Terminals Ltd के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा?
1 महीने में स्टॉक की कीमतों में 47 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 1 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 16 प्रतिशत का लाभ मिला है। बीएसई ने 6 जुलाई को शेयरों में इस तेजी को लेकर कंपनी से जवाब मांगा है। कंपनी ने अबतक जवाब नहीं दिया है।
इससे पहले 17 जून 2026 को बीएसई ने Aegis Logistics से शेयरों में तेजी के पीछे की वजह मांगा था। कंपनी ने तब एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि निवेशकों की दिलचस्पी की वजह से यह तेजी देखने को मिली है। कंपनी का स्टॉक की कीमतों में तेजी के पीछे कोई योगदान नहीं है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है (Aegis Vopak Terminals Ltd)
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 596 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर इसमें 56 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कपनी का नेट प्रॉफिट 381 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू मार्च क्वार्टर के दौरान 2594 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में ऑपरेशनल रेवन्यू 1705 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी EBITA 670 करोड़ रुपये मार्च क्वार्टर में रहा था। इसमें 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले यह 434 करोड़ रुपये रहा था।
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी के प्रॉफिट में वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान 9 प्रतिशत का CAGR रहने की उम्मीद है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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