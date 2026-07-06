इस सस्ते IPO की धमाकेदार लिस्टिंग, इश्यू प्राइस से 17% उछला स्टॉक, कीमत अब भी 100 रुपये से कम
मुख्य बातें
- Adon Agro Commodities की शानदार लिस्टिंग हुई है
- इश्यू साइज से कंपनी के शेयरों में 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Adon Agro Commodities ने शेयर बाजारो में शानदार डेब्यू किया है। कंपनी की लिस्टिंग आज बीएसई में 12 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 78.25 रुपये पर हुई थी। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 70 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। बता दें, इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद शेयरों में फिर से तेजी दर्ज की गई है। 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक का दाम 82.16 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 189 करोड़ रुपये का है।
आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
कब आया था आईपीओ
Adon Agro Commodities का आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुला था। कंपनी के आईपीओ का साइज 44.03 करोड़ रुपये का था। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। आईपीओ के जरिए कंपनी 63 लाख शेयर जारी किया है।
इस कंपनी का लॉट साइज 2000 शेयरों का बनाया गया था। निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों का दांव लगाना पड़ा था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 280000 रुपये का दांव लगाना होगा।
कितना हुआ सब्सक्राइब
इस एसएमई आईपीओ को तीन दिन में 1.35 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.84 गुना सब्सक्राइब, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में 22.47 गुना और एनआईआई में 1.41 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ के पैसों का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए प्रयोग करेगी।
Galactico Corporate Services Ltd ने आईपीओ के लिए लीड मैनेजर नियुक्य किया था। केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी
RHP के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ऑपरेशनल (रेवन्यू) 22.33 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी रेवन्यू 72.57 करोड़ रुपये था। 2025 में यह बढ़कर 103.04 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, 31 जनवरी 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी का रेवन्यू 287.16 करोड़ रुपये रहा है।
कंपनी को कितना हुआ लाभ
प्रॉफिट वित्त वर्ष 2023 में 0.09 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 1.79 करोड़ रहा था। 31 जनवरी 2026 के डाटा का अनुसार कंपनी का प्रॉफिट 21.55 करोड़ रुपये रहा था।
Galactico Corporate Services Ltd ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स की सोर्सिंग, इम्पोर्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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