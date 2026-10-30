अडानी की नजर इस इंटरनेशनल कंपनी पर, 3 बिलियन यूरो में खरीदने का प्रस्ताव
मुख्य बातें
- अडानी पोर्ट्स की नजर इंटरनेशनल कंपनी Evos Terminals पर है
- ग्रुप ने लगाई गई बोलियों में हिस्सा लिया है
- इस कंपनी को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप ने 3 बिलियन यूरो की पेशकश की है
अडानी ग्रुप की नजर अब भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के साथ विस्तार करने पर टिकी हुई है। समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोसं (Adani Ports and Special Economic Zones) ने दिग्गज कंपनी Evos Terminals को खरीदने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए अडानी ग्रुप की तरफ से 3 बिलियन यूरो की बाइडिंग की पेशकश की गई है। बता दें, इस डील को अडानी ग्रुप के इंटरनेशनल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। Evos Terminals एक लिक्विड स्टोरेज एंड टर्निमल कंपनी है। जिसकी उपस्थिति यूरोप में है। इस कंपनी का मालिकाना हक इस समय Igneo Infrastructure Partners के पास है।
ब्लूमबर्ग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अडानी ग्रुप डच एनर्जी स्टोरेज ग्रुप, VTTI के लिए भी इतनी ही बड़ी बोली लगाने का विचार बना रही है।
कितनी है क्षमता
Evos Terminals की कुल क्षमता 6.4 मिलियन क्यूबिक मीटर की है। कंपनी के पास कुल 8 टैंक टर्मिनल हैं। जोकि यूरोप के 5 देशों के 7 पोर्ट्स पर स्थिति हैं। यानी इनका व्यापारिक महत्व काफी अधिक है। बता दें, यह कंपनी मोटर फ्यूल्स के साथ-साथ बायो-डीजल, बायो-एथेनॉल, ई-मेथेनॉल और बायो-मरीन फ्यूल्स आदि इको फ्रेंडली फ्यूल्स को भी स्टोर कर सकती है।
कुछ दिनों में हो जाएगा फैसला
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने बताया कि अडानी ग्रुप ने अपना ऑफर इस सप्ताह भेजा है। यह प्रस्ताव ऑक्शन में दिया गया है। इसपर अंतिम निर्णय अगले कुछ सप्ताह में होने की उम्मीद है।
20 कंपनियों पर नजर?
बुधवार को अडानी के मैनेजमेंट ने बताया कि उनकी नजर इस समय 20 एसेट्स पर है। इसमें पोर्ट्स और टर्मिनल भी शामिल हैं। मैनेजमेंट के अनुसार यह कदम वैश्विक विस्तार से जुड़ा हुआ है। मौजूदा समय में अडानी पोर्ट्स देश में 15 पोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी इजरायल, तंजानिया, श्री लंका और ऑस्ट्रेलिया में भी है। कंपनी के अनुसार उनकी घरेलू कार्गो हैंडल करने की क्षमता 653 मिलियन मैट्रिक टन की है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
आज शुक्रवार को अडानी पोर्ट्स के शेयरों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 1815 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गए। पिछले एक साल में अडानी पोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।