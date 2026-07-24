अडानी ग्रुप की कंपनी को मिला 8500 करोड़ रुपये का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, शेयरों में उछाल
मुख्य बातें
- अडानी ग्रुप की कंपनी को आंध्र प्रदेश में 8500 करोड़ रुपये का काम मिला है
- 6 महीने में स्टॉक का दाम 109 प्रतिशत बढ़ा है
प्राइवेट सेक्टर की पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) को आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपये की इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। यह परियोजना विशाखापत्तनम क्षेत्र में प्रस्तावित हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित की जाएगी।
ग्रुप ने क्या कुछ कहा?
अडानी ग्रुप की कंपनी एईएसएल के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 4,500 मेगावाट बिजली की अनुमानित मांग पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा, पेंडुर्थी-विशाखापत्तनम क्षेत्र में डेटा सेंटर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश के कारण बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में भी यह परियोजना मददगार होगी।
AESL ने लगाई सबसे कम बोली
भारत सरकार की शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) व्यवस्था के तहत ‘आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम क्षेत्र में प्रस्तावित हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया परियोजनाओं के लिए बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम (प्रथम चरण)' परियोजना के लिए एईएसएल सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरी।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा
आज शुक्रवार को अडानी एनर्जी सॉल्यूंशस के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर बीएसई में 1703.05 रुपये था। पिछले 6 महीने में अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में 109 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 1 साल में स्टॉक का दाम 100 प्रतिशत बढ़ा है।
कहां और कितनी क्षमता के बनेंगे पावर स्टेशन
इस परियोजना का संचालन विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) 'विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड' के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत पेंडुर्थी (विशाखापत्तनम) में 765/400 केवी क्षमता का 4×1,500 एमवीए गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) और खम्मम-द्वितीय में 765/400 केवी क्षमता का 3×1,500 एमवीए सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा।
परियोजना के पूरा होने के बाद एईएसएल के ट्रांसमिशन नेटवर्क में 1,582 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) बिजली डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ जाएगी। इसके साथ ही कंपनी का कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़कर 29,531 सर्किट किलोमीटर हो जाएगी।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंदर्प पटेल ने कहा, "विशाखापत्तनम पारेषण परियोजना भारत के औद्योगिक वृद्धि के अगले चरण के लिए ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आंध्र प्रदेश में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया उत्पादन क्षमता के विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पेंडुर्थी-विशाखापत्तनम क्षेत्र में विकसित हो रहे डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए बिजली ग्रिड भी मजबूत होगा।"
(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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