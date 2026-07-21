अडानी ग्रुप की कंपनी के नेट प्रॉफिट में 124% का इजाफा, फोकस में शेयर, 1 साल में 98% की तेजी
मुख्य बातें
- Adani Energy Solutions Q1 Results: अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नेट प्रॉफिट में 124 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है
- कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4531 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी
Adani Energy Solutions Q1 Results: आज मंगलवार को अडानी एनर्जी सॉलन्यूशंस लिमिटेड ने भी तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। एक्सचेंज को दी जानकारी में अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने बताया है कि सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में 124 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का नेट प्रॉफिट 1149 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 512 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।
रेवन्यू में भी इजाफा
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में रेवन्यू 42 प्रतिशत बढ़ा है। पहले क्वार्टर में 9711 करोड़ रुपये का रेवन्यू हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 7443 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी का कुल खर्च 8440 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का खर्च 5864 करोड़ रुपये रहा था।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन
BSE में आज कंपनी के शेयर 1730.20 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1789 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, मार्केट के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का दाम 1734.50 रुपये के स्तर पर था।
पिछले एक साल में अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में स्टॉक 93 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 98 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1789 रुपये और 52 वीक लो लेवल 745.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.08 लाख करोड़ रुपये का है।
10 साल में 4531 प्रतिशत का दिया रिटर्न
दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 71 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 साल में स्टॉक का दाम 123 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 10 साल में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों की कीमतों में 4531 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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