1 शेयर पर 656 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट आज
मुख्य बातें
- Abbott India Ltd ने एक शेयर पर 656 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है
- कंपनी ने आज यानी 24 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है
Dividend Stocks: Abbott India Ltd के शेयर आज शुक्रवार को शेयर बाजारों में एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने निवेशकों के लिए एक शेयर पर 656 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। जिसके लिए आज यानी 24 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया था। बता दें, कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि एक शेयर पर 525 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 131 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का फैसला किया गया है।
लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी
आज से पहले कंपनी के शेयर 2025 में में 25 जुलाई को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 475 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। कंपनी ने 2024 में एक शेयर पर 410 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Abbott India Ltd के शेयर बीएसई में 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 28735.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 महीने में डिविडेंड देने वाले इस स्टॉक का दाम 13 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में स्टॉक के दाम 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 35280 रुपये और 52 वीक लो लेवल 25164 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 61060.83 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Abbott India Ltd के शेयरों की कीमतों में 3.52 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। तीन साल में स्टॉक का दाम 23 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में कंपनी के शेयरों के दाम 61 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 510 प्रतिशत का लाभ मिला है।
किसके पास कितनी हिस्सेदारी
Trendlyne के डाटा के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसबीआई निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम ईटीएफ की कंपनी में 1.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास 0.40 प्रतिशत हिस्सा है। पब्लिक के पास 15.90 प्रतिशत हिस्सा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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