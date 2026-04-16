Share Market Today: सेंसेक्स 566 अंकों की बढ़त के साथ के 78677 पर खुला, निफ्टी में भी तेजी
Share Market Today Live16 April: शेयर मार्केट में रौनक है। सेंसेक्स टॉप गेनर्स में इटरनल 2.09 फीसदी की तेजी के साथ 251.65 रुपये पर था। इन्फोसिस में 1.42% एलएंडटी में 1.22%, आईसीआईसीआई बैंक में 1.36, बजाज फाइनेंस में 1.35 पर्सेंट की तेजी थी।
Share Market Today 16 April 9:15 AM: शेयर मार्केट में आज भी रौनक है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 566 अंकों की बढ़त के साथ के 78677 के स्तर पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने गुरुवार के कारोबार की शुरुआत 153 अंकों की बढ़त के साथ 24385 के लेवल से की।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पर इटरनल 2.09 फीसदी की तेजी के साथ 251.65 रुपये पर था। इन्फोसिस में 1.42% एलएंडटी में 1.22%, आईसीआईसीआई बैंक में 1.36, बजाज फाइनेंस में 1.35 पर्सेंट की तेजी थी। गिरने वाले शेयरों में हिन्दुस्तान युनीलीवर, रिलायंस, भारती एयरटेल, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट थे।
बैंक निफ्टी में 0.80 और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में 0.84 पर्सेंट की तेजी है। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी करीब 1 फीसद ऊपर है। फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर है।
एशियन मार्केट में भी रौनक
इससे पहले एशियन मार्केट में भ्भी तेजी रही। जापान का निक्केई 225 0.81 फीसदी बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.70 फीसदी बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.03 फीसदी बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.77 फीसदी बढ़ा।
कैसे रहे अमेरिकी बाजार के हाल
दूसरी ओर बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार मिश्रित बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 72.27 अंक या 0.15 फीसदी गिरकर 48,463.72 पर आ गया। एसएंडपी 500 55.57 अंक या 0.80 फीसदी बढ़कर 7,022.95 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 376.93 अंक या 1.60 फीसदी बढ़कर 24,016.02 पर बंद हुआ।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
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लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें