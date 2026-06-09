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Sensex Today Live: शेयर मार्केट में लौटी बहार, सेंसेक्स 511 अंकों की उछाल के साथ 74035 पर खुला, निफ्टी की शतकीय शुरुआत

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 9 June: सेंसेक्स 511 अंकों की उछाल के साथ 74035 के लेवल पर खुला
  • जबकि, निफ्टी ने शतक के साथ मंगलवार के कारोबार की शुरुआत की
  • निफ्टी 136 अंक ऊपर 23259 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा
Sensex Today Live: शेयर मार्केट में लौटी बहार, सेंसेक्स 511 अंकों की उछाल के साथ 74035 पर खुला, निफ्टी की शतकीय शुरुआत

Share Market Today Live 9 June 9:15 AM:काफी दिनों बाद शेयर मार्केट में रौनक लौटी है। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 511 अंकों की उछाल के साथ 74035 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 शेयरों वाले सूचकांक निफ्टी ने शतक के साथ मंगलवार के कारोबार की शुरुआत की। निफ्टी 136 अंक ऊपर 23259 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 9 June 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार यानी आज कारोबार की शुरुआत सतर्क रहने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के अनुसार बाजार फ्लैट या हल्की गिरावट के साथ खुल सकता है। सुबह करीब 6:58 बजे गिफ्ट निफ्टी 23,121.5 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से करीब 53 अंक नीचे है।

सोमवार को लाल हुआ था बाजार

सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली थी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख की आशंका ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 719 अंक यानी 0.97% टूटकर 73,524 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 243 अंक यानी 1.04% गिरकर 23,123 के स्तर पर पहुंच गया।

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सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

वॉल स्ट्रीट पर टेक मार्केट में रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। जापान का निक्केई 225 0.1% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.27% बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 3.31% की तेजी आई, जबकि कोस्डैक ने 4% की छलांग लगाई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुआ, जिसमें शॉर्ट-कवरिंग के बीच चिप निर्माताओं में लाभ हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 80 अंक या 0.16% गिरकर 50,786 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 21 अंक या 0.30% बढ़कर 7,405 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 220 अंक या 0.86% बढ़कर 25,929 पर बंद हुआ।

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अमेरिका-ईरान तनाव पर नजर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों की निगाहें अमेरिका-ईरान और इजरायल से जुड़े घटनाक्रमों पर टिकी हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान और इजरायल ने हमले रोकने पर सहमति जताई है, हालांकि तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहे तो वह फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

कच्चे तेल में स्थिरता, लेकिन कीमतें ऊंची

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट क्रूड फिलहाल 94 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। हाल के दिनों में युद्ध की आशंकाओं के कारण तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था, जिससे भारत जैसे आयातक देशों पर दबाव बढ़ा है।

डॉलर मजबूत, रुपये पर दबाव

अमेरिकी डॉलर दो महीने के हाई के करीब बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास कारोबार कर रहा है। मजबूत डॉलर और ऊंचे तेल दाम रुपये पर दबाव बढ़ा सकते हैं, जिसका असर विदेशी निवेश और बाजार की धारणा पर भी पड़ सकता है।

सोना और चांदी लगातार कमजोर

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.2% फिसलकर 4,320 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया। वहीं चांदी भी 0.6% गिरकर 67.84 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है।

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India VIX में उछाल, बढ़ी बाजार की घबराहट

बाजार में डर और अनिश्चितता को मापने वाला India VIX 8% उछलकर 17 के करीब पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि VIX 18 के ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ सकता है।

आज इन शेयरों पर रहेगी नजर

बाजार विशेषज्ञों ने आज के कारोबार के लिए कुछ चुनिंदा शेयरों पर नजर रखने की सलाह दी है। इनमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS), जम्मू एंड कश्मीर बैंक, टेक महिंद्रा, NTPC, नैटको फार्मा, पावर ग्रिड, सिंजीन इंटरनेशनल और फोर्टिस हेल्थकेयर शामिल हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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