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Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? गिफ्ट निफ्टी के समझें इशारे

May 07, 2026 07:44 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today live 7 May गिफ्ट निफ्टी 24,442 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 5 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? गिफ्ट निफ्टी के समझें इशारे

Stock Market Today live 7 May 7:35 AM: वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में मिश्रित कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार हाई लेवल पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को, भारतीय शेयर मार्केट मजबूत बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 940 अंकों की उछाल के साथ 77,958 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 298 अंकों की छलांग लगाई और 24,330 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 4.18% उछलकर पहली बार 62,000 पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स ने 2.37% की रैली की। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.11% गिर गया, जबकि कोस्डैक इंडेक्स 0.98% फिसल गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,442 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 5 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

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वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड-हाई पर बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.24% को 49,910.59 तक रैली की, जबकि एसएंडपी 500 ने 7,365.09 पर समाप्त करने के लिए 1.46% की बढ़त हासिल की। नैस्डैक 2.03% बढ़कर 25,838.94 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान युद्ध

घरेलू शेयर मार्केट पर ईरान युद्ध से जुड़े अपडेट्स भी असर डालेंगे। ताजा अपडेट्स की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि ईरान में युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समझौता चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्थानीय मीडिया को बताया कि अमेरिकी योजना और प्रस्ताव की अभी भी समीक्षा की जा रही है।

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एएमडी के शेयर: एएमडी के शेयरों में 18% से अधिक की छलांग लगी, जब उसने वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से ऊपर दूसरी तिमाही के रेवेन्यू का अनुमान लगाया। कंपनी को दूसरी तिमाही में 11.2 बिलियन डॉलर रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, जबकि 10.52 बिलियन डॉलर का अनुमान है।

सोने का भाव: स्पॉट गोल्ड की कीमत बुधवार को 6.2% उछलने के बाद 4,692.98 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही, जबकि चांदी की कीमत 0.1% बढ़कर 77.44 डॉलर हो गई।

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कच्चे तेल की कीमतें: पिछले सत्र में भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आई है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.78% बढ़कर 102.06 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.96% बढ़कर 95.99 डॉलर हो गया।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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