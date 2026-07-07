Share Market Today: शेयर मार्केट की तेजी पर लगेगा ब्रेक या उछलेंगे सेंसेक्स-निफ्टी? संकेतों को समझें

Share Market Today Live 7 July 7:45 AM: दुनियाभर के बाजारों में मिले-जुले संकेतों के बीच मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बढ़त के साथ शुरुआत होने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी करीब 24,578 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 95 अंक का प्रीमियम दर्शा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार आज सकारात्मक रुख के साथ खुल सकता है।

सोमवार को लगातार चौथे दिन तेजी सोमवार के सत्र में भारतीय बाजार ने जोरदार प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 521.16 अंक (0.67 प्रतिशत) उछलकर 78,285.07 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 159.50 अंक (0.66 प्रतिशत) की मजबूती के साथ 24,430.35 का स्तर छुआ। मानसून की प्रगति और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी ने निवेशकों का जोखिम लेने का मनोबल बढ़ाया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख मंगलवार को एशियाई बाजारों का प्रदर्शन एक समान नहीं रहा। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.57 प्रतिशत गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.41 प्रतिशत चढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 4.22 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई, लेकिन कोस्डैक 0.21 प्रतिशत बढ़त में रहा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के वायदा संकेत कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों की अगुवाई वाली तेजी सोमवार को वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.29 प्रतिशत बढ़कर 53,055.91 पर, एसएंडपी 500 0.72 प्रतिशत चढ़कर 7,537.43 पर और नैस्डैक 1.12 प्रतिशत उछलकर 26,121.16 पर बंद हुआ।

प्रमुख टेक कंपनियों में टेस्ला 6.69 प्रतिशत, एएमडी 6.61 प्रतिशत, ब्रॉडकॉम 3.73 प्रतिशत और मेटा 2.98 प्रतिशत उछले। अल्फाबेट और एप्पल में भी क्रमशः 2.45 और 1.31 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्पेसएक्स के शेयर 0.98 प्रतिशत टूट गए।

माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी छंटनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती की शुरुआत की है। कंपनी ने गेमिंग इतिहास की सबसे बड़ी एकल छंटनी के तहत 4,800 कर्मचारियों (कुल कार्यबल का 2.1 प्रतिशत) को हटाने की घोषणा की है। इस रिस्ट्रक्चरिंग में 3,200 नौकरियां गेमिंग विभाग से जाएंगी, जिनमें से 1,600 कर्मचारियों को सोमवार को ही निकाला गया। कुल मिलाकर सोमवार को घोषित कटौती का आंकड़ा 6,400 रहा, जो कंपनी के लगभग 2,28,000 कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम है।

सैमसंग का मुनाफा 19 गुना उछला सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अप्रैल-जून तिमाही के अनुमान जारी करते हुए जबरदस्त नतीजे पेश किए। कंपनी का अनुमानित परिचालन लाभ एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 19 गुना बढ़कर 89.4 ट्रिलियन वॉन (करीब 58.44 अरब डॉलर) हो गया, जिसने बाजार की सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। राजस्व 129 प्रतिशत बढ़कर 171 ट्रिलियन वॉन रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 4.7 ट्रिलियन वॉन का मुनाफा कमाया था।

भू-राजनीतिक तनाव और तेल की कीमतें ओमान के तट के पास सोमवार को एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल के हमले से एक तेल टैंकर में आग लग गई, जिससे भू-राजनीतिक चिंताएं बढ़ गईं। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति समझौते की कोशिशों के बावजूद हुआ। इस घटनाक्रम के चलते कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज हुई। ब्रेंट क्रूड 0.39 प्रतिशत बढ़कर 72.29 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.26 प्रतिशत बढ़कर 68.84 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, हालांकि लाभ सीमित रहा।

सोने-चांदी में गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स जारी होने से पहले सोने की कीमतों में नरमी आई। स्पॉट गोल्ड 0.4 प्रतिशत गिरकर 4,148.59 डॉलर प्रति औंस पर और अगस्त डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत घटकर 4,160.20 डॉलर पर आ गया। हाजिर चांदी 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.57 डॉलर प्रति औंस रही।