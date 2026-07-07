Share Market Today: शेयर मार्केट की तेजी पर लगेगा ब्रेक या उछलेंगे सेंसेक्स-निफ्टी? संकेतों को समझें
मुख्य बातें
- गिफ्ट निफ्टी करीब 24,578 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 95 अंक का प्रीमियम दर्शा रहा है
- वहीं, डॉऊ जोन्स पहली बार 53000 के लेवल को पार किया है
Share Market Today Live 7 July 7:45 AM: दुनियाभर के बाजारों में मिले-जुले संकेतों के बीच मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बढ़त के साथ शुरुआत होने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी करीब 24,578 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 95 अंक का प्रीमियम दर्शा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार आज सकारात्मक रुख के साथ खुल सकता है।
सोमवार को लगातार चौथे दिन तेजी
सोमवार के सत्र में भारतीय बाजार ने जोरदार प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 521.16 अंक (0.67 प्रतिशत) उछलकर 78,285.07 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 159.50 अंक (0.66 प्रतिशत) की मजबूती के साथ 24,430.35 का स्तर छुआ। मानसून की प्रगति और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी ने निवेशकों का जोखिम लेने का मनोबल बढ़ाया।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख
मंगलवार को एशियाई बाजारों का प्रदर्शन एक समान नहीं रहा। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.57 प्रतिशत गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.41 प्रतिशत चढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 4.22 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई, लेकिन कोस्डैक 0.21 प्रतिशत बढ़त में रहा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के वायदा संकेत कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।
अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों की अगुवाई वाली तेजी
सोमवार को वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.29 प्रतिशत बढ़कर 53,055.91 पर, एसएंडपी 500 0.72 प्रतिशत चढ़कर 7,537.43 पर और नैस्डैक 1.12 प्रतिशत उछलकर 26,121.16 पर बंद हुआ।
प्रमुख टेक कंपनियों में टेस्ला 6.69 प्रतिशत, एएमडी 6.61 प्रतिशत, ब्रॉडकॉम 3.73 प्रतिशत और मेटा 2.98 प्रतिशत उछले। अल्फाबेट और एप्पल में भी क्रमशः 2.45 और 1.31 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्पेसएक्स के शेयर 0.98 प्रतिशत टूट गए।
माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी छंटनी
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती की शुरुआत की है। कंपनी ने गेमिंग इतिहास की सबसे बड़ी एकल छंटनी के तहत 4,800 कर्मचारियों (कुल कार्यबल का 2.1 प्रतिशत) को हटाने की घोषणा की है। इस रिस्ट्रक्चरिंग में 3,200 नौकरियां गेमिंग विभाग से जाएंगी, जिनमें से 1,600 कर्मचारियों को सोमवार को ही निकाला गया। कुल मिलाकर सोमवार को घोषित कटौती का आंकड़ा 6,400 रहा, जो कंपनी के लगभग 2,28,000 कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम है।
सैमसंग का मुनाफा 19 गुना उछला
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अप्रैल-जून तिमाही के अनुमान जारी करते हुए जबरदस्त नतीजे पेश किए। कंपनी का अनुमानित परिचालन लाभ एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 19 गुना बढ़कर 89.4 ट्रिलियन वॉन (करीब 58.44 अरब डॉलर) हो गया, जिसने बाजार की सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। राजस्व 129 प्रतिशत बढ़कर 171 ट्रिलियन वॉन रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 4.7 ट्रिलियन वॉन का मुनाफा कमाया था।
भू-राजनीतिक तनाव और तेल की कीमतें
ओमान के तट के पास सोमवार को एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल के हमले से एक तेल टैंकर में आग लग गई, जिससे भू-राजनीतिक चिंताएं बढ़ गईं। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति समझौते की कोशिशों के बावजूद हुआ। इस घटनाक्रम के चलते कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज हुई। ब्रेंट क्रूड 0.39 प्रतिशत बढ़कर 72.29 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.26 प्रतिशत बढ़कर 68.84 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, हालांकि लाभ सीमित रहा।
सोने-चांदी में गिरावट
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स जारी होने से पहले सोने की कीमतों में नरमी आई। स्पॉट गोल्ड 0.4 प्रतिशत गिरकर 4,148.59 डॉलर प्रति औंस पर और अगस्त डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत घटकर 4,160.20 डॉलर पर आ गया। हाजिर चांदी 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.57 डॉलर प्रति औंस रही।
जापानी बॉन्ड यील्ड और मुद्रा बाजार
जापानी सरकारी बॉन्ड की यील्ड वित्तीय और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण कई दशकों के उच्च स्तर के करीब बनी रही। 10-वर्षीय बेंचमार्क यील्ड 2.830 प्रतिशत पर स्थिर थी। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स 100.86 के स्तर पर रहा। यूरो हल्की बढ़त के साथ 1.1442 डॉलर पर, पाउंड स्टर्लिंग 1.34005 डॉलर के दो सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और जापानी येन 162 प्रति डॉलर के कमजोर स्तर के आसपास संघर्ष करता दिखा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें