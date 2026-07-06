Share Market Today: शेयर मार्केट लाइव: सेंसेक्स 78000 के पार, निफ्टी ने लगाया तेजी शतक

Share Market Today Live 6 July 9:40 AM: सेंसेक्स अब 351 अंकों की बढ़त के साथ 78114 पर पहुंच गया है। बीईएल और एचडीएफसी बैंक में 2 प्रतिशत की तेजी है और एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, ट्रेंट, टाटा स्टील भी सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में हैं। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक 3.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ सेंसेक्स टॉप लूजर है।

Share Market Today Live 6 July 9:15 AM: गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेतों के उलट आज 6 जुलाई को शेयर मार्केट की ओपनिंग ग्रीन रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 176 अंकों की बढ़त के साथ 77941 के लेवल पर खुला। दूसरी ओर एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 36 अंकों की तेजी के साथ 24307 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 6 July 8:25 AM:आज भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50, में सुस्त कारोबार देखने को मिल सकता है। इसका मुख्य कारण दुनिया भर के बाजारों से मिले मिले-जुले संकेत हैं। एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार मिलाजुला रहा, जबकि अमेरिकी वायदा में तेजी बनी रही। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का दौर जारी है, जिससे निवेशकों की धारणा को कुछ सहारा मिल रहा है।

इससे पहले पिछले शुक्रवार को घरेलू बाजारों ने लगातार तीसरे सत्र में तेजी दर्ज की थी, जिसमें सेंसेक्स 261.79 अंक (0.34%) चढ़कर 77,763.91 पर और निफ्टी 95.15 अंक (0.39%) बढ़कर 24,270.85 पर बंद हुआ था।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के लाइव चार्ट से आज भारतीय बाजारों में फ्लैट से नकारात्मक शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। सुबह 7:33 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,335.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 17 अंक कम है।

कच्चा तेल ऑयल मार्केट की अगर बात करें तो ओपेक ने अगस्त से उत्पादन टार्गेट प्राइसों को और बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे कच्चे तेल के दामों पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.33 प्रतिशत घटकर 71.88 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 0.16 प्रतिशत गिरकर 68.58 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

स्पॉट गोल्ड 4,175.02 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि अगस्त डिलीवरी वाला सोना वायदा 1.5 प्रतिशत बढ़कर 4,186.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी मामूली तेजी आई और यह 62.47 डॉलर प्रति औंस हो गई।

आज शेयर मार्केट में क्या खरीदें आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए विशेषज्ञों ने कई शेयरों को खरीदारी के लिए सुझाया है। सुमित बगड़िया ने इंडसइंड बैंक को 974 रुपये पर, 940 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 1,040 रुपये के टार्गेट प्राइस के लिए,और टोरेंट फार्मास्युटिकल्स को 4,768 रुपये पर, 4,600 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 5,100 रुपये के टार्गेट प्राइस के लिए खरीदने की सलाह दी है।

गणेश डोंगरे ने वरुण बेवरेजेज को 516 रुपये पर (स्टॉपलॉस 505, टार्गेट प्राइस 540), एनटीपीसी को 356 रुपये पर (स्टॉपलॉस 345, टार्गेट प्राइस 370), और कोल इंडिया को 439 रुपये पर (स्टॉपलॉस 425, टार्गेट प्राइस 456) खरीदने की सिफारिश की है। * शिजू कुथुपालक्कल के अनुसार, एबीबी इंडिया को 6,950 रुपये पर (स्टॉपलॉस 6,840, टार्गेट प्राइस 7,250), एस्ट्रल को 1,385 रुपये पर (स्टॉपलॉस 1,355, टार्गेट प्राइस 1,460), और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज को 513.85 रुपये पर (स्टॉपलॉस 500, टार्गेट प्राइस 540) खरीदा जा सकता है।