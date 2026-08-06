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Share Market Today: शेयर मार्केट की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स 201 अंक ऊपर खुला, निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 6 Aug: सेंसेक्स 201 अंकों की बढ़त के साथ 78782 के लेवल पर खुला
  • जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी ने 16 अंक ऊपर 24641 के लेवल से गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की
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शेयर मार्केट लाइव टूडे

Share Market Today Live 6 Aug 9:15 AM: गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट शुरुआत के संकेतों के उलट आज शेयर मार्केट की ओपनिंग अच्छी हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 201 अंकों की बढ़त के साथ 78782 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी ने 16 अंक ऊपर 24641 के लेवल से गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की।

Share Market Today Live 6 Aug 8:45 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 की शुरुआत आज फ्लैट होने की उम्मीद है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में गुरुवार को ज्यादातर मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में तेज तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर बुधवार को सेंसेक्स 152 अंकों की बढ़त के साथ 78,581 पर और निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ 24,624 अंक पर बंद हुआ।

आज किन कंपनियों के आएंगे नतीजे

आज 150 से अधिक कंपनियां अपनी अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, ट्रेंट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और ल्यूपिन भी शामिल हैं।

क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार: गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर रात भर के प्रदर्शन को दर्शाते हुए एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान के निक्केई 225 में 0.51% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स थोड़ा अधिक हो गया। दक्षिण कोरिया में, कोस्पी खुले में 1.84% गिर गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.15% की वृद्धि हुई।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,652 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 4 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय स्टॉक मार्केट इंडेक्स के लिए गैप-अप स्टार्ट का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 263.24 अंक या 0.49% चढ़ गया और रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। इसके विपरीत, एसएंडपी 500 चार दिवसीय रैली को समाप्त करते हुए 0.17% फिसल गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.83% की गिरावट आई।

कच्चे तेल की कीमतें: गुरुवार को तेल की कीमतों में कमी आई, क्योंकि निवेशकों ने मूल्यांकन किया कि क्या चल रही ईरान-ओमान वार्ता अमेरिका-ईरान शांति समझौते में मदद कर सकती है। ब्रेंट क्रूड वायदा 37 सेंट या 0.5% गिरकर 79.08 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 53 सेंट या 0.7% गिरकर 74.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

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अमेरिका-ईरान युद्ध : अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के उद्देश्य से ईरान और ओमान के बीच एक प्रस्तावित समझौता कथित तौर पर होर्मुज के माध्यम से खाड़ी में घुसने वाले जहाजों पर तेहरान को अधिकार देगा, एक वरिष्ठ ईरानी स्रोत और दो क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को रॉयटर्स द्वारा उद्धृत किया गया। अगर इसे अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह ईरान को अब तक दी गई सबसे महत्वपूर्ण रियायतों में से एक होगा।

सोने के भाव: आज सोने की कीमतें गुरुवार को लगातार चौथे सत्र में चढ़ गईं, जो सात सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। स्पॉट गोल्ड 1% बढ़कर 4,285.69 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो 18 जून के बाद से इसका उच्चतम स्तर है। इससे पहले ही सोने में फरवरी के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई थी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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