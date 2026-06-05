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Sensex Today Live: कोरिया के शेयर मार्केट में कोहराम, कहीं सेंसेक्स-निफ्टी न हो जाएं धड़ाम

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 5 June: गिफ्ट निफ्टी 23,495 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 17 अंकों की छूट है
  • यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए एक सुस्त शुरुआत का संकेत देता है
Sensex Today Live: कोरिया के शेयर मार्केट में कोहराम, कहीं सेंसेक्स-निफ्टी न हो जाएं धड़ाम

Share Market Today Live 5 June 7:50 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के ग्लोबल मार्केट से मिश्रित संकेतों के बाद शुक्रवार को सुस्त नोट पर खुलने के आसार हैं। एशियाई मार्केटों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर मार्केट रातोंरात मिश्रित रूप से बंद हुआ, जिसमें डॉऊ जोन्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति के फैसले पर निवेशकों की नजर रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।

इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट ने उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त किया। सेंसेक्स 13 अंक ऊपर 74,360 जबकि निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ।

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सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी टेक शेयरों में रातभर की गिरावट के बाद एशियाई मार्केटों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.82 प्रतिशत कम हो गया, जबकि टॉपिक्स 0.07 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया में कोहराम मच गया। कोस्पी 6.25 प्रतिशत गिर गया, जबकि कोस्डैक 2.41 प्रतिशत गिर गया। दूसरी ओर हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 23,495 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 17 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट सूचकांकों के लिए एक सुस्त शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

ईरान युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति के बीच गुरुवार को अमेरिकी शेयर मार्केट मिश्रित रूप से बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 874.86 अंक या 1.73 प्रतिशत बढ़कर 51,561.93 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 30.63 अंक या 0.41 प्रतिशत बढ़कर 7,584.31 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 23.02 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,830.96 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान युद्ध

ट्रंप ने अपने परमाणु स्थलों से ईरान के संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने के लिए प्रस्तावित सैन्य अभियान को छोड़ दिया है। इस बीच, इजराइल-लेबनान युद्धविराम लगभग तुरंत टूट गया। घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर तेज हमले शुरू कर दिए।

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गोल्ड रेट टुडे

सोने की कीमतों में गिरावट आई और साप्ताहिक नुकसान के लिए तैयार किया गया। हाजिर सोने की कीमत 0.3 प्रतिशत गिरकर 4,462.22 डॉलर प्रति औंस हो गई। इस सप्ताह अब तक इसमें करीब 1.6 फीसदी की गिरावट आई है। अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4 प्रतिशत गिरकर 4,489 डॉलर पर आ गया। स्पॉट सिल्वर 0.6 प्रतिशत गिरकर 73.45 डॉलर प्रति औंस हो गया।

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कच्चे तेल की कीमतें

पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ था। ब्रेंट क्रूड वायदा पिछले सत्र में 2.84 प्रतिशत की गिरावट के बाद 0.22 प्रतिशत गिरकर 95.24 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड गुरुवार को 3.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.94 डॉलर प्रति बैरल पर था।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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