Stock Market Today: ब्याज दरों के ऐलान से पहले मार्केट में ‘हरियाली’, सेंसेक्स 79000 के पार

Share Market Today Live 5 Aug 9:15 AM: शेयर मार्केट आज बंपर उछाल के साथ खुला। आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 626 अंकों की बढ़त के साथ 79055 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 50 ने 54 अंकों की तेजी के साथ 24669 के लेवल से बुधवार के कारोबार की शुरुआत किया।

Share Market Today Live 5 Aug 7:50 AM: ब्याज दरों को लेकर आरबीआई एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों के ऐलान से पहले आज शेयर मार्केट के बढ़त पर खुलने की उम्मीद है। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो बुधवार को एशियाई बाजारों में ज्यादातर बढ़त रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी रही। इससे पहले मंगलवार को निफ्टी ने चार सत्र में जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए 159 अंक की गिरावट के साथ 24,614 पर बंद किया। जबकि, सेंसेक्स 210 अंक नीचे 78,428 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट: एशियाई बाजारों में बुधवार को दक्षिण कोरिया के नेतृत्व में पॉजिटिव जोन में कारोबार हुआ। कोस्पी 4% से अधिक बढ़ गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 1.6% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 1.83% और टॉपिक्स 0.9% चढ़ गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,731 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 175 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों ने मंगलवार के सत्र के दौरान तेज बढ़त दर्ज की। एसएंडपी 500 पहली बार 7,700 अंक से ऊपर बंद होने के लिए 1.8% चढ़ गया। जबकि डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 900 अंक से अधिक की बढ़त हासिल कर एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा।

आरबीई की मोनेटरी पॉलिसी: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपने अगस्त मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करने वाले हैं, इसके बाद दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एक सतर्क रुख अपनाएगा।

कच्चे तेल की कीमतें: ब्रेंट क्रूड 79 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसल गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पिछले दो कारोबारी सत्रों में 10% से अधिक गिरने के बाद 75 डॉलर तक आ गया।

अमेरिका-ईरान युद्ध: कतर ने मंगलवार को कहा कि एक अंतरिम प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है, जबकि वाशिंगटन और तेहरान दोनों ने प्रमुख शिपिंग मार्ग को फिर से खोलने के उद्देश्य से बातचीत में प्रगति का संकेत दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने मंगलवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों पर चर्चा की।