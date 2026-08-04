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8 महत्वपूर्ण 'घटनाएं', जो सेंसेक्स-निफ्टी की चाल को बदल सकती हैं

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Share Market Today: गिफ्ट निफ्टी से लेकर आरबीआई एमपीसी की बैठक तक और कच्चे तेल की कीमतों से लेकर वॉल स्ट्रीट तक 8 प्रमुख बदलाव आज घरेलू शेयर मार्केट की चाल तय करेंगे…
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सेंसेक्स-निफ्टी के लिए रातोंरात बदल गईं 8 अहम चीजें, आज कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Share Market Today Live 4 Aug 7:40 AM: अमेरिका-ईरान वार्ता की अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार, 4 अगस्त को सुस्त नोट पर खुलने की उम्मीद है। मंगलवार को एशियाई बाजारों में ज्यादातर बढ़त रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में मामूली तेजी रही। सोमवार को, घरेलू शेयर मार्केट में बढ़त रही। बीएसई सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 78,639 पर बंद हुआ। जबकि NSE निफ्टी 50 391 अंक ऊपर 24,774 पर बंद होने में कामयाब रहा।

आज सेंसेक्स के लिए 8 प्रमुख ग्लोबल और घरेलू संकेत

एशियाई बाजार: एशिया के शेयर मार्केट मंगलवार, 4 अगस्त को एशियाई बाजारों ने मिश्रित कारोबार किया। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में वायदा ज्यादातर अपरिवर्तित रहा। जापान का निक्केई 225 0.8% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.5% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% गिर गया, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.48% बढ़कर ट्रेंड को कम कर दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,628 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 21.40 अंक की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: सोमवार को डॉऊ जोन्स रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। टेक शेयरों ने रैली देखी गई, जिसमें अमेजन ने पहली बार $ 3 ट्रिलियन मार्केट कैप के लेवल को पार किया। एनवीडिया, मेटा प्लेटफॉर्म, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में भी कारोबारी सत्र के दौरान मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

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कच्चे तेल की कीमतें: पिछले सत्र में तेज गिरावट देखने के बाद मंगलवार को तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.7% या $0.62 चढ़कर 84.39 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो सोमवार को 7% गिरने के बाद तीन सप्ताह के निचले स्तर पर थोड़ा ठीक हो गया। इस बीच, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड पिछले सत्र में 5% से अधिक फिसलने के बाद 0.7% या 0.61 डॉलर बढ़कर 80.95 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

एमपीसी की बैठक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार, 4 अगस्त को जारी रहेगी, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 अगस्त को नीतिगत निर्णय की घोषणा करेंगे। यह बैठक सोमवार, 3 अगस्त को शुरू हुई। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आरबीआई बेंचमार्क रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखेगा

अमेरिका-ईरान तनाव: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह फिलहाल ईरान पर नए हमले करने से बचेंगे क्योंकि संघर्ष को खत्म करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज के नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत जारी है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने ट्रंप की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।

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Q1 रिजल्ट्स: 130 से अधिक कंपनियां मंगलवार, 4 अगस्त को अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। भारती एयरटेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स नायका, बीएसई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारती हेक्साकॉम, कल्याण ज्वैलर्स इंडिया, मैरिको आज अपने Q1 परिणाम 2026 घोषित करने वाली कंपनियों में से हैं।

सोने के भाव: आज सोने की कीमतें मंगलवार को काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। हाजिर सोना 4,055.39 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर था, जबकि अमेरिकी सोना वायदा 0.6% बढ़कर 4,055.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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