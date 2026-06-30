Stock Market Today: शेयर मार्केट की मजबूत शुरुआत, 77000 के पार खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी बहार

Share Market Today Live 30 June 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आ मंगलवार को मंललमय हुई है। मारुति पर सवार होकर बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 277 अंक ऊपर 77005 के लेवल पर खुला। जबकि, NSE का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 85 अंकों की बढ़त के साथ 24032 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 30 June 8:10 AM: ग्लोबल मार्केट से आज अच्छे संकेत की बदौलत भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 मंगलवार को कमजोर नोट पर खुलने की संभावना है। एशियाई बाजारों हरियाली रही, जबकि वॉल स्ट्रीट भी रातोंरात हरे रंग में मजबूती के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिकॉर्ड हाई पर बंद होने में कामयाब रहा।

आज किन शेयरों पर लगाएं दांव चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया, आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान गणेश डोंगरे, और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 7 शेयरों की सिफारिश की है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड और लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड शामिल हैं।

सोमवार को कैसा रहा दलाल स्ट्रीट का मिजाज दलाल स्ट्रीट यानी घरेलू शेयर मार्केट का मिजाज सोमवार को अच्छा नहीं रहा। हाल ही में आई तेजी के बाद निवेशकों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 372 अंक नीचे 76,728 और निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ 23,946 पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार एशियाई बाजारों का मंगलवार को मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 0.29% बढ़ गया और टॉपिक्स 0.17% चढ़ गया। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.92% गिर गया और कोस्डैक 0.88% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स ने कम शुरुआत का सुझाव दिया।

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट क्या संकेत देता है? गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:52 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 23,980.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,037.70 के पिछले बंद भाव से 57.2 अंकों की छूट है।

अमेरिका-ईरान वार्ता ईरान ने उन दावों का खंडन किया है कि निकट भविष्य में अमेरिका के साथ उसकी किसी भी बातचीत की योजना है। इस बीच, व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर जेरेड कुशनर ईरानी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए मंगलवार को दोहा का दौरा करने वाले हैं।