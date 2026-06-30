Stock Market Today: शेयर मार्केट की मजबूत शुरुआत, 77000 के पार खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी बहार
मुख्य बातें
- Share Market Today Live 30 June: गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखा रहा था
- इसके बावजूद सेंसेक्स 277 अंक ऊपर 77005 के लेवल पर खुला
- जबकि, निफ्टी 85 अंकों की बढ़त के साथ 24032 पर खुलने में कामयाब रहा
Share Market Today Live 30 June 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आ मंगलवार को मंललमय हुई है। मारुति पर सवार होकर बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 277 अंक ऊपर 77005 के लेवल पर खुला। जबकि, NSE का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 85 अंकों की बढ़त के साथ 24032 पर खुलने में कामयाब रहा।
Share Market Today Live 30 June 8:10 AM: ग्लोबल मार्केट से आज अच्छे संकेत की बदौलत भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 मंगलवार को कमजोर नोट पर खुलने की संभावना है। एशियाई बाजारों हरियाली रही, जबकि वॉल स्ट्रीट भी रातोंरात हरे रंग में मजबूती के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिकॉर्ड हाई पर बंद होने में कामयाब रहा।
आज किन शेयरों पर लगाएं दांव
चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया, आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान गणेश डोंगरे, और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 7 शेयरों की सिफारिश की है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड और लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड शामिल हैं।
सोमवार को कैसा रहा दलाल स्ट्रीट का मिजाज
दलाल स्ट्रीट यानी घरेलू शेयर मार्केट का मिजाज सोमवार को अच्छा नहीं रहा। हाल ही में आई तेजी के बाद निवेशकों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 372 अंक नीचे 76,728 और निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ 23,946 पर बंद हुआ।
एशियाई बाजार
एशियाई बाजारों का मंगलवार को मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 0.29% बढ़ गया और टॉपिक्स 0.17% चढ़ गया। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.92% गिर गया और कोस्डैक 0.88% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स ने कम शुरुआत का सुझाव दिया।
गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट क्या संकेत देता है?
गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:52 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 23,980.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,037.70 के पिछले बंद भाव से 57.2 अंकों की छूट है।
अमेरिका-ईरान वार्ता
ईरान ने उन दावों का खंडन किया है कि निकट भविष्य में अमेरिका के साथ उसकी किसी भी बातचीत की योजना है। इस बीच, व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर जेरेड कुशनर ईरानी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए मंगलवार को दोहा का दौरा करने वाले हैं।
सोने, चांदी की कीमतें
आज सोने की कीमत में 1% से अधिक की गिरावट आई और यह लगातार चौथी मासिक गिरावट के लिए ट्रैक पर था। सोने की हाजिर कीमत 1.5% घटकर 3,957.74 डॉलर प्रति औंस हो गई, जिसमें 12.7% की मासिक गिरावट नजर आ रही है। अमेरिका में अगस्त डिलीवरी के लिए सोने का वायदा 1.7% घटकर 3,971.60 डॉलर रह गया। स्पॉट सिल्वर की कीमतों में 2.4% की गिरावट आई, जो 56.89 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें