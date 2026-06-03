Share Market Today Live: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार, गिफ्ट निफ्टी के अच्छे नहीं हैं संकेत
Share Market Today Live 3 June: गिफ्ट निफ्टी 23,469 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 134 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर खुल सकते हैं।
Share Market Today Live 3 June 8:25 AM: पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान युद्ध के नए सिरे से बढ़ने के बीच वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आज 3 जून बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जापान का निक्केई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 382 अंक ऊपर 74,649 और निफ्टी 100 अंकों की बढ़त के साथ 23,483 पर बंद हुआ।
शेयर मार्केट की चाल आज इन फैक्टर्स पर निर्भर करेगी
एशियन मार्केट
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बावजूद जापान का निक्केई 225 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। जापान का निक्केई 225 2.17 प्रतिशत उछला, जबकि टॉपिक्स 0.93 प्रतिशत बढ़ गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टी के लिए बंद रहे।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,469 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 134 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर खुल सकते हैं।
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिका-ईरान वार्ता से उपजे तनाव के बीच मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 228.91 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 51,307.79 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 9.94 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 7,609.90 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 7.09 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 27,093.90 पर बंद हुआ।
अमेरिका-ईरान युद्ध
अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने खाड़ी में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला को "सफलतापूर्वक हराया" है और ईरान के केशम द्वीप पर आत्मरक्षा के लिए हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और क्षेत्र में एक अलग हवाई अड्डे पर हमला किया था।
कच्चे तेल की कीमतें
मध्य पूर्व में लड़ाई बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जिससे अमेरिका-ईरान शांति समझौते की संभावनाएं कम हो गईं। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 1.13 प्रतिशत बढ़कर 97.08 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.24 प्रतिशत बढ़कर 94.92 डॉलर हो गया।
सोने के भाव
आज अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक उच्च रखेगा। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4 प्रतिशत गिरकर 4,469.13 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमतें 0.9 प्रतिशत गिरकर 74.44 डॉलर प्रति औंस हो गईं।
डॉलर: डॉलर इंडेक्स 0.046 प्रतिशत बढ़कर 99.216 पर पहुंच गया। येन 160 प्रति डॉलर से कम हो गया।
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें