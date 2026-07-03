Stock Market Today: शेयर मार्केट की बंपर ओपनिंग, 650 अंकों की छलांग के साथ सेंसेक्स 78000 के पार खुला
मुख्य बातें
- सेंसेक्स ने शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत 650 अंकों की छलांग लगाकर 78152 के लेवल से की
- एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले निफ्टी ने भी 199.95 अंकों की उछाल के साथ 24375 के लेवल से ओपनिंग की
Share Market Today Live 3 July 8:45 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज बंपर तेजी के साथ हुई। आईटी स्टॉक्स की बदौलत बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स ने शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत 650 अंकों की छलांग लगाकर 78152 के लेवल से की। एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले निफ्टी ने भी 199.95 अंकों की उछाल के साथ 24375 के लेवल से ओपनिंग की।
Share Market Today Live 3 July 8:45 AM: वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में गिरावट है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रूप से समाप्त हुआ। इससे पहले गुरुवार को, भारतीय शेयर बाजार सभी सेगमेंट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसकी वजह से सेंसेक्स भी 579 अंक चढ़कर 77,502 और निफ्टी 50 ने 169 अंक की छलांग लगाकर 24,175 पर गुरुवार के कारोबार को समाप्त किया।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या है ग्लोबल संकेत
एशियाई बाजार: अमेरिकी टेक शेयरों में रातभर गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 0.60 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.16 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.46 प्रतिशत टूट गया, और कोस्डैक इंडेक्स 1.12 प्रतिशत गिर गया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 24,447 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 182 अंकों का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट
अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मिश्रित समाप्त हो गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 594 अंक या 1.14 प्रतिशत बढ़कर 52,900 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 0.01 अंक बढ़कर 7,483 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 207.36 अंक या 0.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,832.67 पर बंद हुआ।
टेस्ला की रिकॉर्डतोड़ सेल पर शेयर फेल
टेस्ला के शेयर गुरुवार को 7 प्रतिशत से अधिक टूट गए। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता ने वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को तोड़ते हुए रिकॉर्ड-सेटिंग Q2 डिलीवरी नंबर पोस्ट किए। कंपनी ने अप्रैल-जून की अवधि में 480,126 वाहनों की डिलीवरी की, जो दूसरी तिमाही के लिए एक रिकॉर्ड है और एक साल पहले की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। टेस्ला ने तिमाही के दौरान 451,758 वाहनों का उत्पादन किया।
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बहरीन में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन बुलाने के बाद अमेरिकी सेंटकॉम की आलोचना की। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि पश्चिम के हस्तक्षेप से पश्चिम एशिया में स्थिरता आती है और कहा कि ईरानी सशस्त्र बलों ने साबित कर दिया है कि बाहरी लोग अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। अरागची ने क्षेत्र में शांति का आह्वान किया और कहा कि इसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ही बनाए रखा जा सकता है।
रूस-यूक्रेन युद्ध
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की और रात भर में 27 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि देश रात भर के हमलों के लिए "निश्चित रूप से" जवाबी कार्रवाई करेगा।
सोना-चांदी भाव
हाजिर सोने की कीमत 0.5 प्रतिशत बढ़कर 4,144.83 डॉलर प्रति औंस हो गई। अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.8 प्रतिशत बढ़कर 4,157.50 डॉलर हो गया। बुलियन 1.2 प्रतिशत के साप्ताहिक लाभ के लिए ट्रैक पर था, जो 25 मई के बाद से पहला था। हाजिर चांदी की कीमत 0.5 प्रतिशत बढ़कर 61.28 डॉलर प्रति औंस हो गई।
कच्चे तेल की कीमतें
दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.31 प्रतिशत गिरकर 71.58 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.35 प्रतिशत गिरकर 68.45 डॉलर पर आ गया। (एजेंसियों से इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें