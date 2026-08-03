Share Market Today Live 3 Aug 9:15 AM:सावन के पहले सोमवार यानी आज शेयर बाजार भी बमबम बोल रहा है। मार्केट में हरियाली है और निवेशक गदगद। बीएसई का 30 शेयरों का वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 788 अंकों की छलांग लगाकर 78883 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 189 अंकों की बढ़त के साथ 24572 के लेवल से आज के कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही बीएसई के निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपये का फायदा हो गया।

Share Market Today Live 3 Aug 8:00 AM: अमेरिका-ईरान शांति समझौते की बातचीत के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार 3 अगस्त को हाई लेवल पर खुलने की उम्मीद है। सोमवार को ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में तेज तेजी देखने को मिली। यानी आज सावन के पहले सोमवार को शेयर मार्केट भी बम-बम बोलने को तैयार है।

इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने शुक्रवार, जुलाई 31 को लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 166 अंक या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 78,094 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 ने 66 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,383.60 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार: एशियाई बाजारों में सोमवार को गिरावट के साथ खुले और प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 1.43 प्रतिशत गिर गया, जबकि व्यापक टॉपिक्स 1.45 प्रतिशत फिसल गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी खुले में 4.57 प्रतिशत गिर गया, और स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.67 प्रतिशत गिर गया। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 शुरुआती कारोबार में 0.36 प्रतिशत नीचे था।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,580 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 200 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए भारी तेजी का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ने रविवार शाम को हाई लेवल पर ट्रेड किया किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में लगभग 200 अंक या 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.5 प्रतिशत बढ़ गए। नैस्डैक-100 फ्यूचर्स ने 0.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया।

वॉल स्ट्रीट ने शुक्रवार के सत्र को सकारात्मक नोट पर समाप्त किया, जिसमें डॉऊ जोन्स 276.97 अंक या 0.53 प्रतिशत बढ़कर 52,485.03 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 ने 0.7 प्रतिशत से 7,489.72 तक चढ़ गया। जबकि नैस्डैक कंपोजिट 25,373.85 पर सेटल करने के लिए 1 प्रतिशत चढ़ गया।

कच्चा तेल: अक्टूबर डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड जुलाई में लगभग 25 प्रतिशत बढ़ने के बाद शुरुआती एशियाई ट्रेड में 7.3 प्रतिशत तक गिर गया।। इस बीच, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 81 डॉलर प्रति बैरल के निशान से नीचे फिसल गया।

RBI की मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक सोमवार, 3 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 अगस्त को नीतिगत परिणाम की घोषणा करेंगे। अधिकांश अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आरबीआई बेंचमार्क रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखेगा।