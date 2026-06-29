Stock Market Today: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, इन 8 शेयरों पर एक्सपर्ट्स क्यों हैं बुलिश?

Share Market Today Live 29 June 8:40 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 की शुरुआत आज 29 जून को कुछ धीमी रहने की संभावना है। इसकी वजह है एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट। निवेशक इस समय काफी सतर्कता बरत रहे हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।

एशियाई शेयर बाजार नीचे की ओर कारोबार कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी फ्यूचर्स भी फिसले हैं। मध्य पूर्व में ताजा हमलों ने एक बार फिर भू-राजनीतिक चिंताओं को हवा दे दी है, जिससे दुनिया भर के निवेशकों का रिस्क-लेवल कम हो गया है।

पिछले सत्र का प्रदर्शन गुरुवार को घरेलू बेंचमार्क सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे। हालांकि, दिन के कारोबार के दौरान मुनाफावसूली के चलते उन्होंने अपने अधिकांश बढ़त को गंवा दिया। बीएसई सेंसेक्स 109.25 अंक यानी 0.14 प्रतिशत चढ़कर 77,100.47 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 को 34.35 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की बढ़त मिली और यह 24,056 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को मुहर्रम की छुट्टी के कारण भारतीय वित्तीय बाजार बंद रहे।

अमेरिका-ईरान तनाव और उसके मायने अमेरिका और ईरान के बीच इस सप्ताह फिर से शांति वार्ता शुरू होने वाली है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट और अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देशों ने युद्धविराम का उल्लंघन करने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है और सप्ताहांत में दोनों ने एक-दूसरे पर नए हमले भी किए।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.67 प्रतिशत चढ़कर 72.51 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.03 प्रतिशत बढ़कर 69.94 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

गिफ्ट निफ्टी का संकेत क्या है? गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के धीमी शुरुआत का संकेत दे रहा है। सुबह 7:42 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,084 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद 24,102.30 से 18.3 अंक कम है।

मार्केट एक्सपर्ट्स की राय एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य झड़पों के बाद भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने ताजा तनाव के बाद और हमले न करने पर सहमति जताई है, लेकिन इन घटनाक्रमों ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता को एक बार फिर बढ़ा दिया है। निवेशकों की धारणा में सावधानी बनी रह सकती है।

हालांकि, कूटनीतिक प्रयास और शांति वार्ता जारी है, जिससे उम्मीद है कि तनाव को काबू में रखा जा सकता है। अगर कूटनीतिक मोर्चे पर सकारात्मक प्रगति होती है, तो इससे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को समर्थन मिल सकता है और बाजार में गिरावट की संभावना सीमित हो सकती है।

अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में सुधार अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास जून में रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरा है, जो घरेलू आत्मविश्वास में मामूली सुधार का संकेत है। मिशिगन विश्वविद्यालय का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जून में बढ़कर 49.5 पर पहुंच गया, जो मई में 44.8 था। यह प्रारंभिक अनुमान 48.9 से भी थोड़ा अधिक है। रॉयटर्स के सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों ने इस सूचकांक के 50 तक पहुंचने की उम्मीद जताई थी।

भारत के GDP अनुमान में वृद्धि गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद भू-राजनीतिक तनाव में आई नरमी के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना आउटलुक बेहतर किया है। ब्रोकरेज फर्म अब वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगा रही है, जो इसके पिछले अनुमान 6.1 प्रतिशत से अधिक है। इसने मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे के अपने अनुमानों को भी कम किया है, जो बेहतर व्यापक आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है।

सोना-चांदी के भाव अमेरिका-ईरान के बीच ताजा तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.5 प्रतिशत गिरकर 4,067.99 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अगस्त में डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.4 प्रतिशत गिरकर 4,081.20 डॉलर पर आ गए। स्पॉट सिल्वर भी 1.1 प्रतिशत गिरकर 58.49 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

आज के लिए स्टॉक्स टिप्स बाजार विशेषज्ञों ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आठ स्टॉक्स की सिफारिश की है:

सुमीत बगड़िया इन शेयरों पर फिदा · अरबिंदो फार्मा: 1,555 रुपये पर खरीदें, स्टॉप लॉस 1,500, लक्ष्य 1,660

· रेडिको खैतान: 3,830 रुपये पर खरीदें, स्टॉप लॉस 3,700, लक्ष्य 4,090

गणेश डोंगरे के टिप्स · इंडस टावर्स: 393 रुपये पर खरीदें, स्टॉप लॉस 382, लक्ष्य 415

· केनरा बैंक: 129 रुपये पर खरीदें, स्टॉप लॉस 123, लक्ष्य 140

· यूपीएल: 590 रुपये पर खरीदें, स्टॉप लॉस 575, लक्ष्य 620

शिजू कूथुपलक्कल के पसंद के इंट्रडे स्टॉक्स · महिंद्रा एंड महिंद्रा: वर्तमान मूल्य 3,182, लक्ष्य 3,330, स्टॉप लॉस 3,130

· अशोक लीलैंड: वर्तमान मूल्य 160.50, लक्ष्य 169, स्टॉप लॉस 158