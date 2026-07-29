Share Market Today: सावन से पहले मार्केट में हरियाली, सेंसेक्स 77400 के पार, 'बमबम' बोल रहा निफ्टी

Share Market Today Live 29 July 9:15 AM: सावन शुरू होने से पहले ही शेयर मार्केट में हरियाली छा गई है। बाजार बमबम बोल रहा है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 657 अंकों की उछाल के साथ 77423 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 191 अंक ऊपर 24,176 पर खुला।

Share Market Today Live 29 July 8:30 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार, 29 जुलाई को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में बुधवार को तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार थोड़ा लगभग स्थिर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स 70 अंक टूटकर 76,765 और निफ्टी 11 अंक नीचे 23,985 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत एशियन मार्केट दक्षिण कोरिया में मजबूत बढ़त के चलते एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त दर्ज की गई। बेंचमार्क कोस्पी 1.95% बढ़ गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.5% चढ़ गया। जापान का निक्केई 225 0.52% बढ़ा, और व्यापक टॉपिक्स इंडेक्स 0.37% बढ़ा। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 भी 0.83% बढ़कर ऊपर चला गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,253 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 154 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स ने मंगलवार रात को एक मौन नोट पर कारोबार किया। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स काफी हद तक अपरिवर्तित थे, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स फ्लैटलाइन के आसपास मंडरा रहे थे और डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 38 अंक या लगभग 0.1% फिसल गए।

बता दें मंगलवार के नियमित सत्र के दौरान, डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 500 से अधिक अंकों की रैली की। इस बीच, नैस्डैक कंपोजिट सेमीकंडक्टर शेयरों में कमजोरी से प्रभावित पांचवें सीधे सत्र के लिए नीचे बंद हुआ।

कच्चे तेल की कीमतें आज तेल की कीमतों में 3% से अधिक की उछाल आई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स पिछले तीन सत्रों में 14% से अधिक गिरने के बाद 2.71 डॉलर या 3.2% बढ़कर 86.80 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इस बीच, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 2.26 डॉलर यानी 3.4 फीसदी बढ़कर 81.95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

अमेरिका-ईरान युद्ध अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वाले ईरानी "अचानक हमले के प्रयास" को सफलतापूर्वक रोक दिया है। इस बीच, इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने लगातार दूसरे दिन सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में तेल सुविधाओं पर ड्रोन दागे, जिससे सऊदी अरब पर दबाव बढ़ गया।

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने मंगलवार को हमले को रोक दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि किसी भी प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा है या नहीं।

अमेरिकी फेड की बैठक आज अमेरिकी फेड की बैठक में निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर के फैसले और बुधवार, 29 जुलाई को होने वाले चेयरमैन केविन वार्श द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है।

सीएमई के फेडवॉच टूल के अनुसार, फेड फंड फ्यूचर्स लगभग 70% संभावना का संकेत देते हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% की वर्तमान लक्ष्य सीमा के भीतर अपरिवर्तित रखेगा।