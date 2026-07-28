Share Market Today: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल? कोरियाई बाजारों में भूचाल
मुख्य बातें
- Share Market Today Live 28 July: गिफ्ट निफ्टी 24,000 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 28 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गैप-डाउन शुरुआत का संकेत देता है
Share Market Today Live 28 July 7:35 AM:अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार को सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में सोमवार को गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार मामूली बदलाव के साथ बंद हुआ।
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, जुलाई 27 को जबरदस्त खरीदारी देखी गई। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 776 अंकों यानी 1.02 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,835पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 229 अंकों की बढ़त के साथ 23,995 पर बंद हुआ।
आज किन कंपनियों के आएंगे नतीजे
लगभग 69 कंपनियां मंगलवार को अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर , वरुण बेवरेजेज, सुजलॉन एनर्जी, टाटा कैपिटल, अंबुजा सीमेंट्स आज अपने Q1 परिणाम 2026 घोषित करने वाली कंपनियों में से हैं।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत
एशियन मार्केट
दक्षिण कोरिया में तेज गिरावट के चलते एशियाई बाजारों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क KOSPI 500.47 अंक या 7.41% गिरकर 6,253.81 पर आ गया जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 3.63 प्रतिशत टूट गया। जापान का निक्केई 225 0.65 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.63% नीचे आया। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 शुरुआती कारोबार में 0.38% फिसल गया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 24,000 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 28 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गैप-डाउन शुरुआत का संकेत देता है।
कच्चे तेल की कीमतें
मंगलवार, 28 जुलाई को तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट जारी रही, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान मध्य पूर्व संघर्ष को हल करने में मदद करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं।
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड पिछले सत्र में 7% से अधिक गिरने के बाद 82 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गया, जबकि ब्रेंट क्रूड ने तीन महीने में अपनी सबसे तेज एक दिन की गिरावट दर्ज की। यह 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब बंद हुआ।
वॉल स्ट्रीट
वॉल स्ट्रीट सोमवार को मिश्रित नोट पर बंद हुआ क्योंकि निवेशक इस सप्ताह के अंत में प्रमुख टेक कंपनियों से तिमाही आय से पहले सतर्क रहे। एसएंडपी 500 ने 7,413 पर बंद करने के लिए 0.02% की वृद्धि की, जबकि डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.51% ऊपर 52,210 पर बंद हुआ। इस बीच, नैस्डैक 0.18% फिसलकर 24,932 पर बंद हुआ।
सोने की कीमतें
सोमवार को 0.6% बढ़ने के बाद शुरुआती कारोबार में कीमती धातु 4,075 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था। जून के अंत से सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है। हालांकि, पांच महीने पहले संघर्ष शुरू होने के बाद से बुलियन 20% से अधिक गिर गया है। जनवरी के अंत में सोना लगभग 5,600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें