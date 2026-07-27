Share Market Today: आज शेयर मार्केट भरेगा उड़ान? इन 7 संकेतों की कर लीजिए पहचान

Share Market Today Live 27 July 7:30 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, अमेरिका-ईरान में लड़ाई थमने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आज 5% की गिरावट है। जबकि, एशियाई बाजारों ने सोमवार को रौनक रही। वहीं, इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी आई, जिसमें नैस्डैक 1% बढ़ गया।

इससे पहले शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 332 अंक या 0.43% गिरकर 76,059.77 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 102 अंक या 0.43% फिसलकर 23,767.45 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.10% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.32% टूटा।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज 27 जुलाई के संकेत एशियन मार्केट मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की धारणा बढ़ने से एशियाई बाजार सोमवार को बढ़त के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 0.24% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.60% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.44% बढ़ा, और स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.49% चढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 भी 0.97% बढ़कर अधिक कारोबार कर रहा था।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,934 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 127.5 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

कच्चे तेल की कीमतें ईरान द्वारा हमलों को रोकने की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 5% से अधिक गिरकर लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 5% गिरकर लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी स्टॉक वायदा रविवार रात को चढ़ गया, जबकि सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 244 अंक या 0.5% की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स ने 0.6% को एडवांस किया, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स ने 1.2% की वृद्धि करते हुए आउटपरफॉर्म किया।

अमेरिका-ईरान युद्ध ईरान पर 13 दिनों तक हमले करने के बाद, अमेरिका ने शुक्रवार देर रात से और हमले करने से परहेज किया है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच, ईरान की सेना ने कहा कि तेहरान ने अपनी जवाबी प्रतिक्रियाओं को रोक दिया है। हालांकि, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने लाल सागर के बंदरगाह शहरों जिजान और यानबू में सऊदी अरामको से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।

Q1 रिजल्ट लगभग 68 कंपनियां आज अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, इंडस टावर्स, कोफोर्ज, केनरा बैंक, टाटा पावर आज अपने Q1 परिणाम 2026 घोषित करने वाली कंपनियों में से प्रमुख हैं।