Share Market Today: आज शेयर मार्केट भरेगा उड़ान? इन 7 संकेतों की कर लीजिए पहचान
मुख्य बातें
- Share Market Today Live 27 July: आज घरेलू शेयर मार्केट की गिरावट पर लगने की उम्मीद है
- ईरान-अमेरिका के बीच तनाव कम होने से लेकर कच्चे तेल के दाम गिरने तक कुल 7 संकेत दलाल स्ट्रीट में आज रौनक के संकेत दे रहे हैं
Share Market Today Live 27 July 7:30 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, अमेरिका-ईरान में लड़ाई थमने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आज 5% की गिरावट है। जबकि, एशियाई बाजारों ने सोमवार को रौनक रही। वहीं, इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी आई, जिसमें नैस्डैक 1% बढ़ गया।
इससे पहले शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 332 अंक या 0.43% गिरकर 76,059.77 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 102 अंक या 0.43% फिसलकर 23,767.45 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.10% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.32% टूटा।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज 27 जुलाई के संकेत
एशियन मार्केट
मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की धारणा बढ़ने से एशियाई बाजार सोमवार को बढ़त के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 0.24% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.60% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.44% बढ़ा, और स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.49% चढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 भी 0.97% बढ़कर अधिक कारोबार कर रहा था।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,934 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 127.5 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।
कच्चे तेल की कीमतें
ईरान द्वारा हमलों को रोकने की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 5% से अधिक गिरकर लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 5% गिरकर लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
वॉल स्ट्रीट
अमेरिकी स्टॉक वायदा रविवार रात को चढ़ गया, जबकि सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 244 अंक या 0.5% की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स ने 0.6% को एडवांस किया, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स ने 1.2% की वृद्धि करते हुए आउटपरफॉर्म किया।
अमेरिका-ईरान युद्ध
ईरान पर 13 दिनों तक हमले करने के बाद, अमेरिका ने शुक्रवार देर रात से और हमले करने से परहेज किया है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच, ईरान की सेना ने कहा कि तेहरान ने अपनी जवाबी प्रतिक्रियाओं को रोक दिया है। हालांकि, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने लाल सागर के बंदरगाह शहरों जिजान और यानबू में सऊदी अरामको से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।
Q1 रिजल्ट
लगभग 68 कंपनियां आज अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, इंडस टावर्स, कोफोर्ज, केनरा बैंक, टाटा पावर आज अपने Q1 परिणाम 2026 घोषित करने वाली कंपनियों में से प्रमुख हैं।
सोने के भाव आज
सोने की कीमतें सोमवार को 1% से अधिक चढ़ गईं। स्पॉट गोल्ड 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,103.99 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,106.10 डॉलर प्रति औंस हो गया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें