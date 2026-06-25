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Share Market Today: क्या आज भी बमबम बोलेगा बाजार, इन 9 फैक्टर्स से तय होगी सेंसेक्स-निफ्टी की चाल

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 25 June: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गुरुवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है
  • क्योंकि, एशियन मार्केट में तेजी, कच्चे तेल और सोने के भाव में गिरावट समेत 9 फैक्टर्स अच्छे संकेत दे रहे हैं
Share Market Today: क्या आज भी बमबम बोलेगा बाजार, इन 9 फैक्टर्स से तय होगी सेंसेक्स-निफ्टी की चाल

Share Market Today Live 25 June 7:50 AM: ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गुरुवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में ज्यादातर तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित बंद हुआ और माइक्रोन टेक्नोलॉजी की कमाई में गिरावट के बाद वायदा कीमतों में तेजी आई। इससे पहले बुधवार को इंडियन स्टॉक मार्केट में बंपर तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 790 अंक उछलकर 76,991 और निफ्टी 197 की उड़ान के साथ 24,021बंद हुआ।

आज मार्केट को प्रभावित करने वाले अहम फैक्टर्स

एशियन मार्केट: अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन की मजबूत कमाई के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी रही। जापान का निक्केई 225 1.28 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.76 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने 5 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई, जबकि कोस्डैक ने 1.32 प्रतिशत की रैली की। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,114 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 62 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिश्रित रूप से बंद हुआ, नैस्डैक और एसएंडपी 500 के साथ मेगाकैप टेक शेयरों में बिकवाली से गिर गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 182.06 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 51,848.90 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 7.24 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 7,358.22 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 110.40 अंक या 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,476.64 पर बंद हुआ।

एनवीडिया के शेयर की कीमत 0.54 प्रतिशत गिर गई, माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 2.27 प्रतिशत की गिरावट आई, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर की कीमत में 0.37 प्रतिशत की गिरावट आई, ऐप्पल के शेयर की कीमत में 0.38 प्रतिशत की गिरावट आई, टेस्ला के शेयर की कीमत 1.61 प्रतिशत फिसल गई, और स्पेसएक्स शेयर की कीमत में 1.13 प्रतिशत की गिरावट आई।

नैस्डैक कंपोजिट

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता: अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता के बीच जहां होर्मुज स्ट्रेट में यातायात सामान्य हो रहा है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को रोकने के लिए मतदान की अनुमति देने के लिए बंद कमरे में हुई बैठक में रिपब्लिकन सांसदों की आलोचना की है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में अगले सप्ताह बातचीत होनी है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी Q3 नतीजे: माइक्रोन टेक्नोलॉजी Q3 नतीजे और Q4 के लिए पूर्वानुमान ने वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया, जिससे इसके शेयरों में घंटों के बाद के कारोबार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। माइक्रोन ने तीसरी तिमाही में $41.46 बिलियन का रेवेन्यृ दर्ज किया, जो $35.85 बिलियन के अनुमान को पार कर गया।

बिटकॉइन की कीमतें: बिटकॉइन की कीमतें 60,000 डॉलर से नीचे फिसल जाती हैं। टोकन 5.4 प्रतिशत गिरकर $59,023 हो गया, जो अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे कम है। यह गिरावट शुक्रवार की तिमाही समाप्ति से पहले आती है लगभग $ 10 बिलियन बिटकॉइन विकल्प, डेरिबिट डेटा दिखाता है।

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सोने की कीमतें: आज सोने की कीमतों ने नुकसान बढ़ा दिया है। यह सात महीने से अधिक के निचले स्तर के करीब मंडरा रहा है। हाजिर सोने की कीमत 0.4 प्रतिशत गिरकर 3,985.89 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,001.60 डॉलर पर आ गया। हाजिर चांदी की कीमतें 0.2 प्रतिशत गिरकर 57.33 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

कच्चे तेल की कीमतें: कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट है। अगस्त डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 0.54 प्रतिशत गिरकर 73.34 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.38 प्रतिशत गिरकर 70.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

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डॉलर: अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और लगभग एक साल में अपने सबसे तेज मासिक लाभ की ओर बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स रातोंरात 101.8 के 13 महीने के शिखर पर पहुंचने के बाद, 101.6 के आसपास स्थिर है। यूरो लगभग $1.1353 था, और स्टर्लिंग $1.314 के सात महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। (एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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